I Международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest проходит в Ташкенте с 2 по 4 октября, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

В мероприятии примут участие представители 16 издательских и книготорговых организаций из Великобритании, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Кыргызстана, России и Турции. Свою продукцию также представят более 30 государственных и частных издательств и книжных магазинов Узбекистана.

В рамках мероприятия пройдут презентации интересных книг, интеллектуальные игры, литературные викторины, творческие беседы с писателями, а также круглые столы и мастер-классы.

Ярмарка проходит в павильонах НВК «Узэкспоцентр». Вход бесплатный.