Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём на сумму 150 млн долларов США для Узбекистана для реализации проекта по развитию цепочки создания добавленной стоимости в секторе животноводства. Об этом сообщили в представительстве АБР.

Проект нацелен на повышение доступа фермеров и предпринимателей в секторе животноводства к финансовым ресурсам, рынкам, ветеринарным и другим услугам по охране здоровья животных.

На долю сектора животноводства приходится 40% сельского хозяйства страны и около 8% от ВВП. Тем не менее, торговый дефицит продукции животноводства в Узбекистане в 2017 году был на уровне 75,2 млн долларов. Производители и предприниматели в цепочке создания добавленной стоимости в секторе животноводства испытывают трудности с доступом к финансированию, поскольку совокупные кредиты местных банков на животноводство составляют лишь 1% их общего портфеля. Доступ к ветеринарным услугам и исследованиям в области животноводства для фермеров и владельцев бизнеса затруднен из-за нехватки рабочей силы и ресурсов, говорится в сообщении АБР.

Из общего объема финансирования АБР для проекта, рассчитанного до конца 2024 года, участвующим банкам Узбекистана будет выделено 146 млн долларов. Через них будет предоставлено финансирование для производителей, перерабатывающих предприятий, поставщиков сырья и услуг (включая ветеринарные услуги).

Оставшаяся сумма в 4 млн долларов будет направлена на развитие частной ветеринарной практики, включая улучшение доступа к клинической ветеринарной службе, а также лечение животных, консультации по вопросам здоровья и введение лекарств. Намечены образовательные и обучающие программы для ветеринаров как в государственном, так и в частном секторе; и создание ветеринарной ассоциации для обеспечения лучших отраслевых практик и руководящих принципов.