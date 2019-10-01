В Узбекистане запущен сервис по поиску попутчиков для междугородних поездок Yonda. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно скачать мобильное приложение, найти поездку, выбрать водителя и забронировать место.

Также в Yonda можно самому предлагать поездку, если нужно поехать в другой город. Это поможет покрыть часть расходов на дорогу.





Преимущества cервиса Yonda:

быстрый поиск: возможность найти машину для поездки в любую часть Узбекистана, не выходя из дома;

возможность найти машину для поездки в любую часть Узбекистана, не выходя из дома; комфорт и удобство: нет необходимости торговаться с водителями;

нет необходимости торговаться с водителями; надежность: спокойствие за свою безопасность, можно по рейтингу выбрать водителя.

Скачать приложение Yonda можно в Play market и App Store.

Сайт: yonda.uz

Telegram: t.me/yonda_support

Facebook: fb.com/yondauz

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