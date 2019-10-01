В Узбекистане запущен сервис по поиску попутчиков для междугородних поездок Yonda. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно скачать мобильное приложение, найти поездку, выбрать водителя и забронировать место.
Также в Yonda можно самому предлагать поездку, если нужно поехать в другой город. Это поможет покрыть часть расходов на дорогу.
Преимущества cервиса Yonda:
- быстрый поиск: возможность найти машину для поездки в любую часть Узбекистана, не выходя из дома;
- комфорт и удобство: нет необходимости торговаться с водителями;
- надежность: спокойствие за свою безопасность, можно по рейтингу выбрать водителя.
Скачать приложение Yonda можно в Play market и App Store.
Сайт: yonda.uz
Telegram: t.me/yonda_support
Facebook: fb.com/yondauz
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