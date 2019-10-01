Центральная избирательная комиссия Узбекистана отреагировала на заявление хокима Ферганской области Шухрата Ганиева о предстоящих выборах.

В выступлении на недавнем собрании, вызвавшем бурные обсуждения в обществе и порицание руководства Сената, хоким и сенатор Шухрат Ганиев выразил недовольство ношением мужчинами длинных бород, а женщинами — одежды, напоминающей арабскую и турецкую.

Он дал поручения бороться с этими явлениями и сказал, что депутатами на выборах, запланированных на 22 декабря, станут те, кто отличится в этой сфере.

В ЦИК заявили, что слова хокима — это его личное мнение, которое не имеет юридического обоснования. «Согласно статье 3 Избирательного кодекса Республики Узбекистана, выборы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании», — говорится в заявлении ЦИК.

«Выборы текущего года пройдут открыто и гласно, на основе международных норм», — подчеркнули в комиссии, добавив, что «достойных кандидатов выберет Народ».