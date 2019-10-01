Все помнят, как впервые пришли в школу маленькими учениками, которым предстоит узнать столько всего нового, получить огромный багаж знаний, опыта. В течение всего того пути, пока школьник формируется в целостную личность и достойного гражданина, обретает нужные навыки и знания, его заботливо ведут за ручку учителя, воспитатели, наставники. Они помогают вступить во взрослую жизнь, учат уважению, любви к ближнему, вечным ценностям, вкладывают нравственные понятия в души своих учеников.





Достойные учителя навсегда оставляют след в памяти, который даже спустя много лет заставляет вспоминать их с благодарностью.





Сотрудники Artel поздравили заслуженных преподавателей с Днем учителей и наставников и вручили им памятные подарки. Торжественное мероприятие прошло в школе №244, рядом с дворцом авиастроителей, а также в школе № 307.





Artel от всей души поздравляет педагогов с Днем учителя и наставника. Компания желает здоровья и терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения окружающих и искренне выражает благодарность за великий труд.





Пускай благодаря стараниям и усилиям учителей и наставников весь мир с каждым днем становится грамотнее, образованнее и умнее. Профессия педагога — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Их каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний.





Artel желает учителям здоровья, успехов, благополучия, творческой активности и чтобы благодарность учеников стала для них достойной наградой.

На правах рекламы.