Неповторимый современный дизайн и синтез архитектурных решений с природными дарами не оставит никого равнодушным. Использование последних технологий и наиболее качественных материалов от ведущих компаний гарантируют надежность, безопасность и долгосрочность недвижимости.

Впечатляющий жилой комплекс Usta Shirin возводится в Юнусабадском районе. Форма и высота расположения зданий позволяет всем жителям комплекса насладиться не только столичными видами на ташкентскую телебашню — наиболее высокую точку Ташкента, но и наблюдать за незабываемыми рассветами из-за гор Чаткальского хребта на горизонте.





Жилой комплекс Usta Shirin — это район с общей площадью 1,07 га. Комплекс состоит из трех высотных зданий в 10 этажей, созданных по специальному сингапурскому проекту. Неповторимый дизайн и удобное расположение — не весь список причин выбрать проживание именно в этом комплексе:

панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;

открытые и просторные балконы размером 2,3 м;

внутреннее дошкольное образовательное учреждение;

постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;

фитнес-центр и бассейн;

специальная система обогрева;

эко-дом: искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;

летние открытые и зимние крытые игровые площадки для детей и подростков;

открытые беседки и скамейки по всей территории комплекса;

подземная парковка;

круглосуточная охраняемая территория;

развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения внутри жилого комплекса;

оснащение системой «умный дом»;

использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;

скоростные, бесшумные панорамные лифты по современным европейским стандартам.





Застройщиком жилого комплекса Usta Shirin является компания Modern Stroy. Строительство проекта завершится в 2021 году.

Подходящая площадка для бизнеса

Первые два этажа комплекса предназначены для ведения бизнеса. Здесь могут расположиться салоны красоты, аптеки, рестораны, точки общественного питания и так далее.

Удобное расположение

Отдельно стоит рассказать об удобном расположении ЖК Usta Shirin. Торговые рынки «Малика» и «Жомий», выставочный комплекс «Узэкспоцентр», Ташкентленд и аквапарк, парк отдыха и культуры «Анхор Локомотив», юнусабадский теннисный корт, водно-оздоровительный комплекс, ташкентская телебашня, общеобразовательная школа №20, больница № 17, 3-й родильный дом, дом-музей им. Ойбека, мечети «Минор» и «Умар ибн Аль-Хаттаб» — лишь малый список того, до чего жителям Usta Shirin будет подать рукой.





Акция «000 — три нуля»

Теперь можно взять недвижимость в рассрочку без первоначального взноса и переплаты. Кроме того, покупатель освобождается от уплаты государственной пошлины за регистрацию ташкентской прописки. За него это сделает компания-застройщик Modern Stroy в рамках акции «Три нуля»:

первоначальный взнос — 0%;

рассрочка — 0% (20 месяцев без надбавки);

оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина за прописку оплачивается компанией-застройщиком.

В комплексе осталось не так много свободных квартир и следует поторопиться приобрести дом мечты на выгодных условиях. Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать подходящую квартиру, которая устроит по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.





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