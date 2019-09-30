Неповторимый современный дизайн и синтез архитектурных решений с природными дарами не оставит никого равнодушным. Использование последних технологий и наиболее качественных материалов от ведущих компаний гарантируют надежность, безопасность и долгосрочность недвижимости.
Впечатляющий жилой комплекс Usta Shirin возводится в Юнусабадском районе. Форма и высота расположения зданий позволяет всем жителям комплекса насладиться не только столичными видами на ташкентскую телебашню — наиболее высокую точку Ташкента, но и наблюдать за незабываемыми рассветами из-за гор Чаткальского хребта на горизонте.
Жилой комплекс Usta Shirin — это район с общей площадью 1,07 га. Комплекс состоит из трех высотных зданий в 10 этажей, созданных по специальному сингапурскому проекту. Неповторимый дизайн и удобное расположение — не весь список причин выбрать проживание именно в этом комплексе:
- панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;
- открытые и просторные балконы размером 2,3 м;
- внутреннее дошкольное образовательное учреждение;
- постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;
- фитнес-центр и бассейн;
- специальная система обогрева;
- эко-дом: искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;
- летние открытые и зимние крытые игровые площадки для детей и подростков;
- открытые беседки и скамейки по всей территории комплекса;
- подземная парковка;
- круглосуточная охраняемая территория;
- развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения внутри жилого комплекса;
- оснащение системой «умный дом»;
- использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;
- скоростные, бесшумные панорамные лифты по современным европейским стандартам.
Застройщиком жилого комплекса Usta Shirin является компания Modern Stroy. Строительство проекта завершится в 2021 году.
Подходящая площадка для бизнеса
Первые два этажа комплекса предназначены для ведения бизнеса. Здесь могут расположиться салоны красоты, аптеки, рестораны, точки общественного питания и так далее.
Удобное расположение
Отдельно стоит рассказать об удобном расположении ЖК Usta Shirin. Торговые рынки «Малика» и «Жомий», выставочный комплекс «Узэкспоцентр», Ташкентленд и аквапарк, парк отдыха и культуры «Анхор Локомотив», юнусабадский теннисный корт, водно-оздоровительный комплекс, ташкентская телебашня, общеобразовательная школа №20, больница № 17, 3-й родильный дом, дом-музей им. Ойбека, мечети «Минор» и «Умар ибн Аль-Хаттаб» — лишь малый список того, до чего жителям Usta Shirin будет подать рукой.
Акция «000 — три нуля»
Теперь можно взять недвижимость в рассрочку без первоначального взноса и переплаты. Кроме того, покупатель освобождается от уплаты государственной пошлины за регистрацию ташкентской прописки. За него это сделает компания-застройщик Modern Stroy в рамках акции «Три нуля»:
- первоначальный взнос — 0%;
- рассрочка — 0% (20 месяцев без надбавки);
- оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина за прописку оплачивается компанией-застройщиком.
В комплексе осталось не так много свободных квартир и следует поторопиться приобрести дом мечты на выгодных условиях. Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать подходящую квартиру, которая устроит по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.
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