28 сентября на одной из оживленных улиц Ташкента состоялось официальное открытие магазина бытовой техники и электроники Idea. На площади более 600 квадратных метров разместились товары бытовой техники и электроники для дома, работы и досуга от известных торговых марок.





Магазин Idea уже работает в течение двух месяцев в тестовом режиме и успел завоевать доверие и расположение большого количества потребителей. По этой причине на торжественное открытие магазина пришло достаточно большое количество людей.

Idea — это не просто очередной магазин бытовой техники и электроники. Это магазин, ориентированный на предоставление клиентам возможности покупать товары в рассрочку без лишних усилий.





Основной концепцией магазина является «Один документ, одна цена, одна Idea». Поэтому оформить банковскую рассрочку и купить желаемый товар можно без лишней суеты и дополнительных документов всего за несколько минут. Магазин работает с местными банками, которые также готовы предоставлять новые банковские продукты, в том числе карты рассрочки. В Idea можно оформить рассрочку без первоначального взноса на шесть и девять месяцев. В кратчайшие сроки начнется оформление на 12 месяцев (0−0−12).

Помимо того, что магазин имеет яркий и запоминающийся дизайн, в глаза сразу бросается квалифицированность персонала, который всегда готов помочь сделать клиенту правильный выбор.





«Мы сделали упор на проблемные зоны местного рынка рассрочки. А именно на предоставление действительно простой формы рассрочки, без лишних сложных расчетов для клиентов и неоднократного похода в банки. Все необходимое мы оформляем прямо в магазине, а наш квалифицированный и приветливый персонал всегда выслушает своих клиентов, поможет выбрать товар и даст всю нужную информацию о продукте. А главное — мы постарались создать тот самый комфорт и уют, которого не хватает нашим покупателям. Покупать товары здесь и сейчас, а платить за них постепенно, не нанося ущерба своему бюджету, стало удобно и востребовано многими. А мы в свою очередь будем всегда работать над тем, чтобы рассрочка была наиболее выгодной и удобной. Для нас важно, чтобы каждый покупатель получал только позитивные эмоции от покупки в нашем магазине», — рассказал Жамшид Рахимбердиев, генеральный директор Idea Concept Group.





Жители и гости столицы встретили новый магазин на ура, о чем свидетельствуют высокие продажи в день открытия.





Представители магазина пообещали, что вскоре порадуют своих клиентов еще большим количеством интересных предложений и розыгрышей, которые будут систематически проводить на своих страничках в социальных сетях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Адрес: м. Чиланзар, ул. Бунедкор 52/2

Ориентир: KFC

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