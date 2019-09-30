С широким применением информационно-коммуникационных технологий в различных отраслях в ближайшие два-три десятилетия все в нашем обществе станет интеллектуальным, обладать «чувствами, соединением и интеллектом». Физический и цифровой миры осуществят глубокую интеграцию, ИКТ будут всесторонне перестраивать традиционные отрасли промышленности, стимулировать развитие цифровой экономики. Чем дальше, тем больше предприятий для повышения эффективности и конкурентоспособности производства будут внедрять в свои главные технологические процессы и системы управления соединениями: облачные сервисы, большие данные, интернет вещей, а также искусственный интеллект.

Наступление эпохи 5G постепенно ускорит темпы совершенствования и обновления науки и техники во всем мире, окажет глубокое влияние на работу и жизнь людей, предоставит новые точки экономического роста, наметит проекты перехода человечества к интеллектуальному обществу.

Huawei является одной из ведущих глобальных компаний по поставкам базовой инфраструктуры ИКТ и интеллектуальных терминалов. Он стремится к тому, чтобы цифровой мир вошел в жизнь каждого человека, семьи и организации для создания интеллектуального мира. Компания Huawei работает «в Узбекистане для Узбекистана», на протяжении многих лет и фокусируется на создании базовой инфраструктуры ИКТ: помогает операторам создать высококачественную сеть, предоставляет предприятиям передовые способы цифровизации, осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с местными партнерами для внесения своего вклада в развитие цифровой экономики Узбекистана.

Цифровая экономика стремительно развивается, ИКТ позволяют множеству предприятий различных отраслей осуществить цифровую трансформацию.

Согласно докладу «Распространение цифровизации», опубликованному компанией Huawei и Оксфордским исследовательским институтом экономики, предполагается, что к 2025 году цифровая экономика достигнет масштабов 23 трлн долларов США, ее доля в мировом ВВП с нынешних 17,1% увеличится до 24,3%. В мире будет 100 млрд соединений для стимулирования цифровой трансформации, которые используют в таких сферах, как коммунальное хозяйство, транспортное сообщение, производство, медицина, сельское хозяйство, финансы и других. К этому времени количество предприятий, использующих облачные технологии, составит 85%, искусственный интеллект — 86%, цифровые данные — до 80%. Ежегодно 180 млрд ТБ цифровых данных будут непрерывно создавать интеллектуальное пространство и ценности.

Осуществление цифровизации начнется с таких дорогостоящих сфер, как военная и авиационная, после чего распространится на все отрасли: социальные медиа будут использовать цифровые данные для предоставления адресной рекламы, General Electric — для прогнозирования ремонта авиационных двигателей, в больницах — для определения времени появления некоторых болезней у человека, правительства — для управления «умными городами». Чем дальше, тем цифровизация станет более распространенной.

Различные страны Европы и Азии поочередно презентовали стратегии построения цифровых экономики и приступили к их реализации: национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», государственная программа «Цифровой Казахстан» и другие. Беларусь, известная как «Силиконовая долина» Восточной Европы, широко использует ИКТ в таких отраслях, как логистика, транспортное сообщение, медицина, государственное управление и СМИ.

В настоящее время идет разработка и обсуждение национальной стратегии «Цифровой Узбекистан 2030». Стратегия призвана стимулировать внедрение ИКТ в такие сферы, как умный город, медицина, транспортное сообщение и способствовать росту цифровой экономики государства. В то же время развитие цифровой экономики Узбекистана столкнулось с немалым количеством вызовов: оптико-волоконное оснащение городов по-прежнему низкое, процент беспроводного широкополосного покрытия и скорость его распространения невысокие, доступ к базовой сетевой инфраструктуре в отдаленных районах затруднен, наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров. Между реализацией грандиозной стратегии и суровой реальностью лежит большая «цифровая пропасть». Ее заполнение требует совместных усилий правительства, предприятий, операторов и поставщиков оборудования, чтобы в 2030 году Узбекистан смог реализовать цифровую трансформацию различных отраслей.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил исследовательский центр компании Huawei в Пекине. В сопровождении основателя и главного исполнительного директора компании Huawei Жэнь Чжэнфэя президент получил доклад о технических достижениях компании Huawei в сфере ИКТ и их применении: технологии 5G, «безопасный город», «умный город», облачные технологии, терминальные операции. Это соответствует экономическим мыслям Шавката Мирзиёева: ранее он акцентировал внимание на том, что развитие отрасли ИКТ является важным фактором улучшения инвестиционного климата и общественной безопасности страны, а также одной из главных движущих сил экономического развития.

Создание прочной базы ИКТ для цифровой экономики

У китайцев есть поговорка: «Если хочешь стать богатым, сначала построй дорогу». Прежде чем развивать цифровую экономику, сначала необходимо проложить скоростную информационную магистраль — базовую инфраструктуру ИКТ. Ее покрытие должно быть достаточно широким и качественным, чтобы по ней могли ездить автомобили.

В Китае с помощью мобильных платежей можно рассчитаться в общественном транспорте, метро, на продовольственных рынках и в супермаркетах. В 2018 году торговый банк Китая провел 60,53 млрд мобильных платежных операций, а их сумма составила 277,4 трлн юаней. По этому показателю страна занимает одно из ведущих положений в мире. Объем мобильной электронной торговли составил 67% от общемирового, было зарегистрировано более 200 млн. велосипедов, сданных в прокат. Все это зависит от высококачественной базовой сети ИКТ.

С 2011 года правительство Китая прилагает усилия по развитию сети 4G и строительству оптоволоконной сети. К концу 2018 года покрытие сети 4G охватило 99% населения, средняя скорость составила 30 Мбит/с, охват оптоволоконной сети составил 96%, количество пользователей сетью широкополосного доступа достигло 73%.

Касаемо реализации плана строительства на следующие пять лет, Китай поставил перед собой грандиозные цели. По предварительным расчетам в 2025 году скорость широкополосных сетей в 70% домах увеличится с 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с, охват сети 5G вырастет до 80%, услуги будут оказываться для 1,1 млрд пользователей. В то же время 5G станет базовой сетью множества различных предприятий, будет стимулировать цифровую трансформацию различных отраслей, предполагается, что она создаст 3 млн рабочих мест. Опыт Китая показывает, что базовая инфраструктура ИКТ является неотъемлемой составляющей стремительного развития цифровой экономики.

Сегодня ИКТ, представленные сетью 5G, развиваются с большой скоростью. В мире уже создано 36 коммерческих 5G сетей, среди них 22 используют оборудование компании Huawei. В настоящее время Huawei подписала 60 договоров о коммерческом использовании 5G, выпустила на рынок более 230 тыс. 5G AAU модулей, что составляет 80% общемирового объема поставок. Благодаря постоянным инвестициям в базовые технологии 5G — микросхемы, алгоритмы, обработка данных — и их исследованиям, Huawei является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для построения высококачественной 5G-сети.

Если говорить о том, что сеть 4G изменила жизнь, то 5G изменит общество. Высокоскоростная передача данных позволит наслаждаться цифровой жизнью: видео высокой четкости и виртуальная реальность. Большая мощность сделает возможным соединение большого количества оборудования и создание интернета вещей и активацию интеллектуальных городов и интеллектуальных транспортных систем. Низкая задержка сделает возможным функционирование дистанционной медицины и беспилотных автомобилей.

Huawei принимает активное участие в планировании и разработке базовой инфраструктуры сети 5G Узбекистана. С помощью сотрудничества в сфере 5G технологий с такими операторами, как Uztelecom, Uсell, UMS, Beeline Uzbekistan ускорятся реализация исследовательских программ 5G в рамках технологических резервов и создание новых отраслей в Узбекистане. 25 сентября на неделе ИКТ ICTWeek 2019 Uztelecom, Ucell и Huawei совместно презентовали новейшие технологии и приложения в области мобильной связи 5G.

Высококачественная сеть 4G является основой для развития 5G. Для того чтобы повысить понимание 5G сети, такие операторы, как China Unicom, T-Mobile, Verizon, Vodafone, Telenor поочередно ускорили переход от 2/3G сетей к 4G, 16 операторов планируют до 2025 года закрыть 2G сети. Узбекистан находится на начальном этапе создания 5G сети. Сейчас необходимо заложить основу и построить высококачественную 4G-сеть, готовую к 5G.

Подготовка специалистов для цифровой экономики, поддержание открытого взаимовыгодного сотрудничества

Цифровая экономика неразрывно связана с инновациями и высококвалифицированными кадрами. Huawei всегда уделяла большое внимание технологическим инновациям. Она ежегодно вкладывает в исследования и разработки 15−20 млрд долларов, из них около 20−30% приходится на фундаментальные исследования, что обеспечило серьезные гарантии развития компании. Huawei на протяжении длительного периода инвестирует в подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере ИКТ.

В последние годы компания с помощью проекта Seeds for the Future, ИКТ-тренингов на базе Академии HAINA, совместных лабораторий, программ и стажировок для студентов университетов подготовила больше двух тысяч высококвалифицированных специалистов. В будущем компания Huawei продолжит увеличивать инвестирование в подготовку кадров в странах Европы и Азии, будет развивать сотрудничество с университетами и исследовательскими учреждениями в области инновационных исследований и подготовки кадров. Это будет выгодно для всех сторон и постепенно повысит инновационный потенциал принимающих стран. Открытое сотрудничество — ключ к осуществлению целей устойчивого развития. В связи с этим Huawei твердо придерживается взаимовыгодного сотрудничества, активно поддерживает тесную связь с клиентами, органами власти и отраслевыми организациями, и общими усилиями создают еще более толерантную, гибкую, прогрессивную промышленную экосистему.

Являясь посредником и участником цифровой экономики Узбекистана, Huawei выражает желание вместе с Узбекистаном создать высококачественную базовую инфраструктуру ИКТ, стимулировать цифровую трансформацию операторов и различных отраслей, развить процветающую цифровую экосистему, содействовать успешной реализации цифровой экономики Узбекистана.

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