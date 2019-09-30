Европейская комиссия призвала компании Европы инвестировать в энергетическую отрасль Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики.
В конце прошлой недели делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра энергетики Журабеком Мирзамахмудовым в Брюсселе приняла участие в семинаре, посвященном проводимым реформам в энергетическом секторе Узбекистана. Мероприятие было организовано Европейским институтом азиатских исследований.
Глава департамента Европейской комиссии по международным отношениям Анн-Шарлотт Боурновилль, обратившаяся к европейским компаниям, также отметила, что Евросоюз готов поделиться с Узбекистаном опытом по внедрению энергоэффективных технологий и снижению выбросов углекислого газа в энергетической отрасли.
Ранее заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам, в том числе иностранным. В управлении государством останутся только несколько гидроэлектростанций и АЭС, строительство которой планируется начать в 2020 году.
Nikolay Sergeev
ах сколько нам открытий чудных готовит. . инвестиционный бум.
(открытий в ставках тарифов на эл. энергию)
Ashat Nezametdinov
Тотальная распродажа.
Ayubkhon Salokhiddinov
Проводимая энергетическая политика является полностью бездарной, непрозрачной, дилетантской.
Isaac Kleiner
“правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам“
частники закроют ТЭС после тотальной выработки ресурса, а в итоге получаем каскадное схлопывание промышленности.
угледобывающие предприятия уже и так на ладан дышат. нам бы начать вливать миллиарды в добычу угля, вместо того чтобы пытаться инвестировать западные компании по производству энергосберегающих технологий.
какой смысл нам брать в долг у Евросоюза, чтобы этими деньгами поддержать производителей Евросоюза?
Ayubkhon Salokhiddinov
Например, Ангренские ТЭС передали на управление какому-то ЧП, открытому кажется в начале года в Павлодаре. Спрашивается: а с чего это?
Шохрух Асад
Продажа 100 % активов Инвесторам это ТОТАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ Западных Корпорации над Геостратегическами отраслями государства, потом они будут решать цену на Эл. энергии для государства и населения а мы будем должниками на 20-30 лет вперёд. Надо чтобы доля государства было не менее 50 % +1 контрольный акция.