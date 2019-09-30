Европейская комиссия призвала компании Европы инвестировать в энергетическую отрасль Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики.

В конце прошлой недели делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра энергетики Журабеком Мирзамахмудовым в Брюсселе приняла участие в семинаре, посвященном проводимым реформам в энергетическом секторе Узбекистана. Мероприятие было организовано Европейским институтом азиатских исследований.

Глава департамента Европейской комиссии по международным отношениям Анн-Шарлотт Боурновилль, обратившаяся к европейским компаниям, также отметила, что Евросоюз готов поделиться с Узбекистаном опытом по внедрению энергоэффективных технологий и снижению выбросов углекислого газа в энергетической отрасли.

Ранее заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам, в том числе иностранным. В управлении государством останутся только несколько гидроэлектростанций и АЭС, строительство которой планируется начать в 2020 году.