Центробанк в понедельник прокомментировал публикации о вводе ограничений на конвертацию валюты по импортным операциям.

Право свободного приобретения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке без каких-либо ограничений было предоставлено всем хозяйствующим субъектам с сентября 2017 года.

С этого момента объемы валютных операций по покупке и продаже иностранной валюты выросли в несколько раз, пишет ЦБ. Среднемесячные объемы операций по продаже валюты предпринимателям в январе-сентябре 2019 года выросли почти в 3 раза по сравнению с показателем 2017 года, а покупка валютных средств — более чем в 2 раза. Количество хозяйствующих субъектов, приобретавших иностранную валюту в августе, составило 7600 по сравнению с 4100 в 2018 году и 340 — в 2017-м.

В тоже время, отмечает ЦБ, предпринимаются меры по повышению эффективности компаний с участием государства и рациональному использованию государственных ресурсов «в пользу поддержки развития отечественного производства».

«В рамках государственных закупок наблюдаются случаи использования государственных ресурсов на импорт товаров, производство которых (как по качеству, так и по цене) налажено в стране, завышения их цен, а также без надлежащей маркетинговых исследований, ввоза несвойственной и не требуемой к деятельности продукции, что в следствии приводит к оттоку и замораживанию государственных средств», — говорится в заявлении Центробанка.

Во избежание таких случаев правительство в рамках государственных закупок, инвестиционных и других программ «принимает меры» в части экспертизы импортных контрактов отдельных государственных компаний. При экспертизе обращается внимание на соответствие цен, отраженных в производственном и инвестиционном проектах, а также на наличие товаров аналогичного качества и цены на внутреннем рынке.

«Предпринимаемые меры никаким образом не следует рассматривать в качестве ограничительных, — подчеркивается в сообщении Центрального банка, — так как они принимаются исключительно в отношении государственных закупок, инвестиционных и других программ социально-экономического развития, а также предприятий с госсобственностью, и таким образом, являются одним из механизмов, способствующих поддержанию развития отечественной экономики».

Как отмечает ЦБ, многие страны, успешно либерализовавшие свои экономики, временно применяли механизмы «ручного управления» для предотвращения негативных последствий реформ, особенно на начальных стадиях.

«Опыт других стран, которые начинали структурные преобразования, однако были вынуждены свернуть эти реформы, показывает, что провал либерализации экономики во многом, был обусловлен неосторожностью со стороны государственной политики в силу непринятия отдельных превентивных мер временного характера, так как многие участники финансово-экономических процессов, особенно предприятия с участием государства, не были готовы и требовалось определенное время для

их адаптации к новым условиям рыночной экономики», — поясняет регулятор.

Все коммерческие банки проводят операции по продаже иностранной валюты хозяйствующим субъектам для импорта товаров и услуг в штатном режиме без каких-либо ограничений, заявил Центральный банк.