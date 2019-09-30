Yangi Chosh Tepa — это жилой комплекс, возведенный между двумя речками в умиротворенной части Сергелийского района. Комплекс возведен на территории 6,8 га и включает в себя 20 домов и 840 квартир площадью от 36 до 101 кв. м.

Проект построен специально для семьи и имеет множество удобств: автостоянка, детские игровые площадки, озелененная и облагороженная территория. Все квартиры в проекте предоставляются с готовым ремонтом, что поможет сэкономить время и деньги будущих жильцов комплекса.

Покупая квартиру, нужно будет лишь завести мебель и элементы декора для начала полноценной жизни уже через несколько дней после переезда. А сам проект будет сдан уже в декабре этого года.

Для удобства покупателей компания Bizning Uylar внедрили беспроцентную рассрочку сроком 12 месяцев с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры. Также предоставляются скидки в размерах 5% за 50%-ую предоплату и 12% за 100%-ую предоплату.

Благодаря преимуществам, покупатели достаточно тепло приняли жилой комплекс и в первые же дни продаж было распродано 50 квартир, что свидетельствует о доверии покупателей этому проекту. Цена за квадратный метр в квартирах жилого комплекса Yangi Chosh Tepa начинается от 5,1 млн сумов за квадратный метр. Это вкупе с готовым ремонтом делает проект достаточно привлекательным для покупателей.

Скоро в продаже появятся новые фазы комплекса. Чтобы не упустить возможность приобрести квартиры по доступным ценам, можно следить за обновлениями на официальных страницах Bizning Uylar в соцсетях.

Телефон: (+998) 71−210−44−44

Адрес: Сергелийский район, ССГ Чоштепа, ул. Узар

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