Принимая решение о приобретении недвижимости, важно определить ключевые преимущества. В жилом комплексе Boulevard созданы не просто стандартные требования к комфорту, здесь создают особую атмосферу для жителей.

Продуманно

При проектировании жилого комплекса Boulevard особое внимание было уделено потребностям будущих жильцов. Жилой комплекс вобрал в себя все необходимое для комфортного проживания и досуга: высококлассные апартаменты, обустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, развитая внутренняя инфраструктура и, конечно, великолепный парк Tashkent City в двух шагах от комплекса.





Престижно

Tashkent City — это новый стандарт комфорта. Здесь расположены современные развлекательные и бизнес-центры, конгресс-холл, пятизвездочные отели и высококлассные жилые комплексы. Boulevard является крупнейшим по площади застраиваемого участка жилым комплексом на территории международного делового центра.

Апартаменты в жилом комплексе Boulevard — это высокий уровень комфорта, великолепные виды из окон и, конечно же, отменное обслуживание управляющей компании.

Коммерческие помещения в ЖК Boulevard являются, несомненно, выгодным вложением. Выбор локации офиса, магазина или ресторана существенно повлияет на успех любого бизнеса. За счет расположения на территории МДЦ Tashkent City, огромного количества жителей и гостей, высокий и постоянный трафик клиентов и покупателей тут обеспечен.





Перспективно

Недвижимость была и остается надежной инвестицией в будущее, ценность и доходность которой определяется многими важными факторами. В жилом комплексе Boulevard есть все, чтобы удовлетворить даже наиболее требовательного покупателя. Девелопер жилого комплекса в лице компании Dream City ставит приоритетной задачей высокое качество выполняемых работ.

Репутация, профессионализм, инновационный подход к работе и неповторимость объектов создали впечатляющий спрос на реализуемую недвижимость. Все эти составляющие также являются определяющим фактором выгодности инвестиций.

Компания Dream City Development приглашает всех посетить офис продаж компании, где эксперты по недвижимости помогут выбрать наиболее подходящий вариант, продемонстрируют реальные квартиры, представленные в шоуруме, а также предоставят более подробную информацию о проектах, ценах и способах и условиях приобретения недвижимости.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных.

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