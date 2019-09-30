Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о кардинальном повышении эффективности внешкольного образования в системе народного образования, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Согласно документу, на базе республиканских детских центров технического творчества, художественного творчества, краеведении и экологии «Баркамол авлод» при МНО создается Республиканская детская школа «Баркамол авлод». Детские школы «Баркамол авлод» будут действовать во всех городах и районах.

На базе информационно-ресурсных центров территориальных подразделений народного образования создаются детские библиотеки. Постановлением поручено принять меры по созданию аудиокниг шедевров национальной и мировой литературы для детских и школьных библиотек.

В 2020—2024 годах ожидается строительство 39 школ «Баркамол авлод», реконструкция 10 и капитальный ремонт 3 школ. В 2020—2023 годах запланировано строительство 6 новых детских библиотек, реконструкция 1 и капремонт 5 библиотек.

В Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской областях и Ташкенте в 2020—2023 годах при школах «Баркамол авлод» будут сформированы детские туристские базы на 100−200 мест с кружками «Юный турист», «Молодой краевед» и другими.

В школах «Баркамол авлод» будут организованы детские технопарки на условиях государственно-частного партнерства на основе мировых практик по развитию детского технического творчества.

С 2020/2021 учебного года в этих школах будет внедрена программа «STEAM-образование» (Science — естественные науки, Technology — технология, Engineering — инженерное искусство, Art — творчество, Mathematics — Математика).

В детских школах «Баркамол авлод» на основе ГЧП планируется увеличить долю робототехнических и инженерных кружков.

В общеобразовательных школах будут действовать сетевые кружки школ «Баркамол авлод» по интересам учащихся.

В документе также предусмотрено повышение базовых тарифных ставок сотрудников школ «Баркамол авлод» с 1 января 2020 года. Базовые тарифные ставки директора и заместителя директора вырастут в 1,55 раза, а руководителей кружков — в 1,5 раза. Базовые тарифные ставки инструкторов-методистов и методистов будут приравнены к базовым тарифным ставкам руководителей кружков.