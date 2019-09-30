В негосударственном образовательном учреждении Zahiriddin Muhammad Bobur Universal Academy в Андижане произошло массовое пищевое отравление, сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

Инцидент произошел 30 сентября, когда в школе насчитывалось 217 учащихся. Во время обеда отравились 75 учащихся и 7 преподавателей.

По данным на 19:00 12 учащихся находились в областной многопрофильной детской больнице, 14 учащихся и 3 преподавателя — в Андижанском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи, 49 учащихся и 4 преподавателя — в областной инфекционной больнице.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, их состояние улучшается. говорится в сообщении.