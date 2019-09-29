Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов одержал победу в своем первом поединке в спортивной организации UFC. На турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене узбекистанец превзошел итальянца Алессио Ди Кирико.





Бой состоялся в рамках среднего веса до 84 кг. Первый раунд получился практически равным, но Махмуд Мурадов (23−6−0) по значимым ударам был чуть лучше Алессио Ди Кирико (12−4−0) — 14/12. Во втором раунде преимущество узбекистанца стало значительным — 24/7 по значимым ударам. Во время перерыва тренер наорал на Ди Кирико и ударил по щеке. Итальянец включился и нанес больше точных ударов на последнем отрезке, но несмотря на это все судьи отдали победу Мурадову -29/28, 29/28, 29/28.





«Я так счастлив, ведь сотворил историю — я первый боец UFC из Узбекистана. Мечта стала реальностью, я очень усердно работал ради этого», — приводит слова узбекистанца UFC.

Статистика поединка





Махмуд Мурадов является членом команды американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Ранее спортсмен подписал профессиональный контракт с UFC, став первым узбекистанцем в этой спортивной организации.

В настоящее время у спортсмена серия из 12 побед после последнего поражения в 2016 году. 15 из 23 побед Махмуда Мурада завершались нокаутом, еще 3 — сдачей соперника. Ранее он выступал в европейских лигах Oktagon и XFN.

В августе Флойд Мейвезер назвал Мурадова «лучшим бойцом MMA в мире!».

Видео (RuTube)

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