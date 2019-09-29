Со 2 октября 49 специализированных дошкольных образовательных организаций (СДОО) Ташкента будут преобразованы, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

На их базе создаются 18 государственных многопрофильных СДОО для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии, в которых также будут укомплектованы группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (логопедические), и 31 государственная ДОО общего типа.

«Этот шаг улучшит условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих физические или психические нарушения в развитии и нуждающихся в специальной педагогической коррекционной помощи и реабилитации», — отметили в МДО.

Почему принято решение о реорганизации

Комплексная проверка, проведенная МДО совместно с Министерством здравоохранения, показала, что от 70% до 94% воспитанников ряда СДОО здоровы, и подлежат переводу в ДОО общего типа. Именно эти организации в интересах детей и их родителей решено преобразовать в ДОО общего типа.

В штат ДОО общего типа будут включены ставки логопедов-дефектологов (логопункты) для работы с детьми, имеющими нарушения речи (с 3 до 7 лет).

Что делать воспитанникам преобразовываемых СДОО

31 государственная ДОО:

Если по состоянию здоровья ребенку требуется коррекционно-педагогическая и реабилитационная помощь в условиях СДОО, ему необходимо пройти обследование медико-психолого-педагогической комиссии. МППК выдаст заключение и определит необходимые коррекционно-педагогические реабилитационные мероприятия.

При отсутствии медицинских показаний, указанных в перечне, утвержденном правительством, ребенок может продолжить посещение ДОО, которая станет ДОО общего типа.

18 многопрофильных СДОО:

Если ребенку требуется коррекционно-педагогическая и реабилитационная помощь, он продолжит посещать данную СДОО. При необходимости может быть назначено обследование МППК, которая подтвердит диагноз и определит дальнейшие коррекционные и реабилитационные мероприятия.

При отсутствии медицинских показаний, указанных в документе по ссылке выше, будут предложены варианты зачисления детей в ДОО общего типа из числа преобразуемых.

Вопрос определения воспитанников всех 49 СДОО будет решаться в индивидуальном порядке. Ни один ребенок не останется без места в дошкольной образовательной организации, подчеркнули в МДО.

Зачисление новых воспитанников в данные 49 организаций будет производиться после проведения всех мероприятий, связанных с их реорганизацией.

Что изменится в СДОО

Дети с ограниченными возможностями здоровья не останутся без поддержки и продолжат посещение СДОО, которые станут многопрофильными, заверяют в МДО. У них появится возможность получить более полную и всестороннюю коррекционно-педагогическую и реабилитационную помощь.

Ранее в большинстве СДОО коррекционная работа проводилась по одному виду нарушений (СДОО для детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата или для детей с тяжелыми нарушениями слуха и зрения, «логопедические»). В создаваемых многопрофильных СДОО у детей будет возможность получать помощь всех необходимых специалистов одновременно.

Проверка показала, что во многих случаях коррекционно-педагогическая и реабилитационная помощь проводилась не в полном объёме и не соответствовала современным требованиям. Одной из основных причин служили устаревшая материально-техническая база и отсутствие необходимого оснащения.

18 преобразованных многопрофильных СДОО получат современное оборудование, дидактические материалы, специальные игрушки и прочие принадлежности, которые сделают коррекционно-педагогические и реабилитационные процедуры максимально эффективными.

«Министерство дошкольного образования понимает, что некоторым из [родителей] придется сменить СДОО в шаговой доступности на более отдаленную. Однако мы верим, что качественная и всесторонняя реабилитация вашего ребенка этого стоят. Многопрофильные СДОО будут организованы во всех районах Ташкента», — обратилось МДО к родителям.

Первый этап преобразования СДОО в многопрофильные пройдет в Ташкенте. На втором этапе будут созданы многопрофильные СДОО с возможностью всесторонней реабилитации в других регионах страны.