Министерство дошкольного образования сообщило о временной приостановке деятельности дошкольной образовательной организации №15 Бекабада Ташкентской области, сейчас там проводится генеральная мойка с дезинфекционными мероприятиями.

27 сентября 19 воспитанников ДОО были госпитализированы в инфекционное отделение главного медицинского объединения Бекабада с предварительным диагнозом «острая диарея, гастроэнтерит». Тяжелых случаев не зафиксировано, у 3 детей состояние средней тяжести, у 15 — удовлетворительное, 1 ребенок выписан. У всех детей после проведенного лечения наблюдается положительная динамика состояния здоровья.

В Бекабад была направлена рабочая группа, состоящая из специалистов Министерства дошкольного образования и Министерства здравоохранения. Для выявления причин отравления были взяты анализы у госпитализированных детей, суточные пробы пищи, смывы воды, а также смывы с продуктов, кухонного инвентаря, рук и одежды сотрудников ДОО. Все материалы направлены в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В процессе расследования выявлено, ДОО обеспечена новыми бытовыми холодильниками, сотрудники прошли медицинский осмотр, имеются санитарные книжки, однако часто случаются перебои с водоснабжением, водонагревательная система находится в нерабочем состоянии.

Несмотря на наличие запасов дезинфицирующих и моющих средств, персонал их не использует. В группах недостаточно эмалированной посуды, отсутствует питьевая вода для детей. Меню 27 сентября было составлено некорректно, имеются несочетаемые блюда (огурцы и кисель, сгущенка и яблоки).

«Результаты проведённого расследования свидетельствуют о несоблюдении санитарных норм и правил в пищеблоке и в группах. По итогам изучения деятельности и эпидемиологического расследования будут приняты административные меры наказания вплоть до увольнения руководителя, медицинской сестры и ответственных сотрудников пищеблока», — сообщили в МДО.