В Узбекистан ожидается возвращение еще 170 человек из Сирии и 65 детей из Ирака. Об этом на заседании Совета безопасности ООН 25 сентября, посвященном противодействию террористическим угрозам, сообщил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Он напомнил, что в мае в Узбекистан из зоны конфликта на Ближнем Востоке были возвращены 156 граждан, включая 155 женщин и детей. «Эта операция была непростой и связана с большими рисками», — сказал глава МИДа.

Министр отметил, что Узбекистан в проведении таких операций нуждается в поддержке международных организаций и государств, которые непосредственно вовлечены в процессы, происходящие сегодня на Ближнем Востоке. «Это относится, прежде всего, к оказанию помощи со стороны присутствующих здесь постоянных членов Совета безопасности. Мы готовы к такому сотрудничеству», — отметил он.

«Мы уже имеем опыт реабилитации возвращающихся, реинтеграции в здоровое, нормальное общество. Я надеюсь, что успешное проведение такого рода операций может оказать серьезное позитивное влияние с тем, чтобы новые группы не стремились попасть в такого роды зоны конфликтов», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

В своем выступлении министр также посетовал, что «когда речь идет о проблеме терроризма, обязательно упоминается регион Центральной Азии»: «Мы очень не хотели бы в этом регионе, чтобы у международного сообщества сложилось твердое мнение, что Центральная Азия — это сфера, пространство, где потенциально существует огромный потенциал терроризма, экстремизма и этих всех процессов».

«Сегодня в этом регионе сложилась совершенно новая политическая атмосфера, укрепляется взаимное доверие между лидерами. Нам удалось за последние три года решить очень сложные вопросы — делимитации государственных границ, управление водными ресурсами, развитие транспортных коммуникаций и наладить высокий уровень сотрудничества в сфере безопасности», — отметил Абдулазиз Камилов.

«Все это говорит о том, что Центральная Азия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, но, тем не менее, эти процессы, о которых мы говорим сегодня, они носят глобальный характер. И здесь, конечно же, мы нуждаемся в широком международном сотрудничестве», — подчеркнул глава МИДа.