РИА Новости — Руководитель театра «Ленком», выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни. Как сообщил директор театра Марк Варшавер, причиной стало повторное воспаление легких.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»).

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

Многие киноленты режиссера вошли в золотой фонд кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

Марк Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Узник замка Иф».