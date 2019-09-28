В начале октября ежегодно будет проходить неделя пожилых. Это предусмотрено постановлением правительства по дальнейшему повышению роли в обществе и социальной активности представителей старшего поколения от 27 сентября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Документом предусмотрено назначение на общественных началах одного из руководителей министерств, ведомств и хозяйственных объединений ответственным за вопросы пожилых. Ответственный также будет координировать деятельность «Совета ветеранов».

Кроме того, «в трудовых коллективах внедряется практика награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения мероприятий по проводам на пенсию», говорится в постановлении.

В рамках программы «Путешествуй по Узбекистану» будет организована поездка представителей старшего поколения в исторические города республики и места паломничества.

Постановлением также утвержден типовой устав групп «Консультации пожилых», основная цель которых — адресное изучение и устранение проблем.