Данные о пострадавших гражданах Узбекистана в результате землетрясения 26 сентября на западе Турции не поступали. Генеральное консульство в Стамбуле работает в обычном режиме, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В результате землетрясения пострадали 34 человека, 437 здания получили повреждения, сообщило РИА Новости. Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Магнитуда землетрясения — 5,8, очаг залегал на глубине 12 километров. После землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный в 4,1 балла.