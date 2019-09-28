Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил тренеров и спортсменов, показавших высокие результаты на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (Россия) 6−21 сентября и занявших первое место в общекомандном зачете.

Почетного звания «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана») удостоены члены национальной сборной Баходир Жалолов и Миразизбек Мирзахалилов, «Заслуженный спортивный наставник Республики Узбекистан» — главный тренер сборной Марат Курбанов, тренер Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Тулкин Киличев и тренеру специализированной детско-юношеской спортивной школы Ферганской области Баходир Эркаев, «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан» — Шахобидин Зоиров.

Медаль «Келажак бунёдкори» («Строитель будущего») получили члены сборной Бобо-Усмон Батуров и Дилшодбек Рузметов, медаль «Шухрат» («Слава») — тренера ДЮСШ Пахтакорского района Джизакской области Бурхон Ахмедов и главный тренер Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Ташкентской области Фаррух Киличев.

Напомним, на чемпионате мира Шахобидин Зоиров, Миразизбек Мирзахалилов и Баходир Жалолов завоевали золотые медали, Дилшодбек Рузметов — серебряную, а Бобо-Усмон Ботуров — бронзовую.