«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты пиццы, которую можно приготовить в домашних условиях.
Пицца с томатами и ветчиной
Тонкое, нежное тесто с начинкой из ветчины, сыра и томатов. Потрясающий рецепт для любителей пиццы — простой и бесподобный.
Пицца на лаваше
Рецепт пиццы на лаваше очень оригинальный и совсем несложный, а самое главное — пицца получается очень вкусной.
Пицца пепперони
Пицца пепперони с моцареллой — очень популярный вид пиццы. Ее восхитительный аромат, витающий по кухне, не оставит никого равнодушным.
Пицца «Четыре сезона»
Самой оригинальной начинкой может похвастаться пицца «Четыре сезона» — это пицца, разделенная на четыре сектора, начинка в которых символизирует разные времена года.
Пицца «Кальцоне»
"Кальцоне" — это закрытая пицца с разной начинкой. Она готовится в виде полумесяца, а в качестве начинки можно использовать сыр, ветчину, мясо, томаты и другие ингредиенты.
Пицца «Маргарита»
Пицца «Маргарита» — традиционная итальянская пицца. Ее состав необычайно прост: сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика, которые придают ей неповторимый вкус и аромат.
Тонкая итальянская пицца
Тончайшая итальянская пицца получается очень вкусной. А самое главное, что пицца никогда не надоедает ни взрослым, ни детям, нужно лишь разнообразить начинки.
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