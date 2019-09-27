«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты пиццы, которую можно приготовить в домашних условиях.

Пицца с томатами и ветчиной





Тонкое, нежное тесто с начинкой из ветчины, сыра и томатов. Потрясающий рецепт для любителей пиццы — простой и бесподобный.

Пицца на лаваше





Рецепт пиццы на лаваше очень оригинальный и совсем несложный, а самое главное — пицца получается очень вкусной.

Пицца пепперони





Пицца пепперони с моцареллой — очень популярный вид пиццы. Ее восхитительный аромат, витающий по кухне, не оставит никого равнодушным.

Пицца «Четыре сезона»





Самой оригинальной начинкой может похвастаться пицца «Четыре сезона» — это пицца, разделенная на четыре сектора, начинка в которых символизирует разные времена года.

Пицца «Кальцоне»





"Кальцоне" — это закрытая пицца с разной начинкой. Она готовится в виде полумесяца, а в качестве начинки можно использовать сыр, ветчину, мясо, томаты и другие ингредиенты.

Пицца «Маргарита»





Пицца «Маргарита» — традиционная итальянская пицца. Ее состав необычайно прост: сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика, которые придают ей неповторимый вкус и аромат.

Тонкая итальянская пицца





Тончайшая итальянская пицца получается очень вкусной. А самое главное, что пицца никогда не надоедает ни взрослым, ни детям, нужно лишь разнообразить начинки.

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