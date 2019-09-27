Совместные учения по взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера прошли с участием Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в кыргызской Баткенской области, сообщила пресс-служба МЧС.





Цель учений — повышение готовности пожарно-спасательных подразделений трех центральноазиатских стран к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате разрушительного землетрясения.





В процессе учений были отработаны тушение пожаров в горной местности и проведение спасательных операций в водной акватории, говорится в сообщении.