Центральный банк Узбекистана планирует в IV квартале 2019 года перейти к инфляционному таргетированию, ориентир к 2021 году составит 10%, к 2023 году — 5%. Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева, обнародованного 27 сентября.

Инфляционное таргетирование — комплекс монетарных мер, которые предпринимают государственные органы для контроля над уровнем инфляции в стране. Для этого должен быть установлен среднесрочный макроэкономический прогноз, затем при отклонении от прогноза — набор мер, которые позволяют вернуться к оптимальной ситуации в экономике.

Главный инструмент — процентная ставка, которая позволяет давать соответствующие сигналы экономике о денежной массе (количестве денег). Если процентная ставка повышается, то повышается и проценты по кредитам (потребительским, ипотечным, для предпринимательства). При такой ситуации, как правило, население откладывает потребление, что приводит к снижению спроса, а в дальнейшем — инфляции. Но это, в свою очередь, замедляет экономический рост. Если ставка понижается, денежное предложение растет, объем производства повышается до потенциального уровня.

Необходимый элемент инфляционного таргетирования — это плавающий валютный курс, в отсутствие которого денежное предложение не контролируется процентной ставкой. Сум перешел на плавающий курс 20 августа.

Таргетирование вводится «в целях обуздания инфляционных процессов, объединения действий всех органов государственной власти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике», отмечается в проекте указа.

В соответствии с документом, для введения режима таргетирования до конца года планируется внедрить основную ставку и процентный коридор, до 1 декабря — внедрить новые кредитные операции: овернайт-депозиты, овернайт-кредиты, облигации, двухнедельные кредитные аукционы Центрбанка.

Кроме того, ЦБ должен будет повысить оперативность и своевременность реагирования на риски стабильности цен и отклонения от целевого уровня инфляции посредством проведения гибкой процентной политики и увеличения количества заседаний по пересмотру уровня основной ставки Центрального банка.

Более того, планируется установить порядок, в соответствии с которым впредь стратегии и программы развития экономики, её отраслей и сфер будут основываться на принципах и задачах, отвечающих в конечном итоге, целям устойчивого увеличения объемов внутреннего производства и обеспечения стабильности цен, в частности на:

повышении конкурентоспособности и резистентности (устойчивость и адаптивности) местных производителей к изменчивости внешнеэкономических условий, особенно в условиях активизации интеграционных процессов со странами СНГ;

максимально эффективном использовании имеющихся государственных финансовых ресурсов в условиях их ограниченности, а также с учетом их экономической отдачи и альтернативных издержек;

снижении себестоимости производимой продукции на основе постоянного поиска и устранения факторов, приводящих к необоснованному росту производственных затрат;

кардинальном изменении подходов при реализации инвестиционной политики и процессов, с оптимизацией структуры источников финансирования долгосрочных инвестиций за счёт увеличения доли частных и прямых иностранных инвестиций, в качестве ключевого фактора, создающего основу для повышения конкурентоспособности и устойчивости производства.

В июле регулятор сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5−15,5%, а также ставку рефинансирования на уровне 16% на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объёмов долгосрочных сберегательных ресурсов банков.

В сентября 2017 года был утвержден разработанный ЦБ, Министерством финансов и Министерством экономики Комплекс мер по совершенствованию денежно-кредитной политики в период 2017- 2021 годы и поэтапному переходу к режиму инфляционного таргетирования.

Ранее директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев отмечал, что переход к инфляционному таргетированию требует демонополизации экономики и создание условий для формирования рыночных цен.

Начальник Управления анализа и прогнозирования инфляции Рустем Мухаммадиев называл текущую инфляцию «многофакторной».

«Раньше инфляция, в основном, двигалась за счет курса. Курсовые ожидания постоянно повышали инфляцию. Была сильная связь. Сейчас инфляция стала многофакторной», — заявлял он.

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 октября.