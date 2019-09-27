Уже одна мысль о капитальном ремонте в доме или офисе обычно вызывает стресс у большинства владельцев жилья или бизнеса. Сразу вспоминаются шум перфоратора, бесконечная грязь вокруг, постоянные поездки на стройбазар. И еще неквалифицированные мастера, которые затягивают сроки и портят материал. А ведь хочется сделать ремонт быстро, качественно, без головной боли и при этом не переплатить.

Компания Proservice.uz, которая уже успешно зарекомендовала себя в сфере услуг сантехники и электрики, вышла на рынок строительных услуг. Теперь она производит общий капитальный ремонт «под ключ» в квартирах, частных домах, зданиях и офисах. Услугами по ремонту от Proservice.uz широко пользуется и крупный бизнес: среди клиентов уже числятся фитнес-центр OZone, магазины Kanstik, FLO, REDTAG, сеть кофеен Cake Lab, пиццерия Pizza Village, а также Café 1991 и Faravon.

Больше не нужно обзванивать знакомых, искать различных специалистов по ремонту и ждать, когда они освободятся. Достаточно позвонить в Proservice.uz, где избавят от всех забот по ремонту. Компания выполнит черновые и отделочные работы, проведет электрику, сантехнику, сделает сварочные работы и даже уберет за собой мусор в удобное для заказчика время.





Почему удобно работать с Proservice.uz

1. Нет специалистам широкого профиля. Каждый вид работ производит специальная бригада: маляры занимаются отделкой, сантехники — трубами, а электрики тянут проводку. Поэтому работы будут выполнены с гарантией качества и быстрее, потому что команды работают параллельно.

2. Доставка стройматериалов. Proservice.uz может самостоятельно купить и доставить все необходимые для ремонта стройматериалы. Заказчика не будут беспокоить, что нужно срочно привезти еще две упаковки плиточного клея или очередное сверло для перфоратора.

3. Регулярный фотоотчет о работах. За каждым объектом закреплен менеджер, который контролирует ход работ и постоянно высылает фотоотчет заказчику. Поэтому не нужно специально ездить на стройку и держать в тонусе работников.

4. Рыночные цены. Proservice.uz производит работы по рыночным ценам, ведь главное — комфорт и довольство клиентов. Варианты оплаты: наличные, терминал, перечисление.

5. Гарантия качества работ. Работа ведется строго в срок и по договору, цены в нем зафиксированы и не изменятся в процессе ремонта. На всю выполненную работу предоставляется гарантия.





Черновые работы на любых объектах

Мастера Proservice.uz проводят черновые работы по кирпичу, бетону и монолиту. Маляры упакуют и вынесут мебель, демонтируют старые двери и окна, очистят стены до основания. Специалисты посоветуют, как лучше выровнять стены и утеплить их. Поэтому углы будут действительно 90 градусов, а дома будет тепло даже холодной зимой. Потолок по желанию заказчика можно сделать фигурным из гипсокартона, а пол выровнять подходящей стяжкой.





Чистовые работы с качеством на года

Маляры Proservice.uz знают, как подготовить стены и поклеить обои, чтобы ремонт продержался много лет. Если нужно, стены подготовят под покраску, а пол зальют ровно под ламинат, чтобы он не скрипел. Кафельщики надежно уложат плитку, и она не отпадет через год. Мастерам под силу реализовать в жизнь даже сложнейший дизайнерский проект. И ремонт будет годами радовать заказчика.





Электрика, которая не сгорит

Электрики заменят всю проводку до щитка и «автоматы», аккуратно сделают разводку. Они сделают розетки и рассчитают всю нагрузку. Поэтому провода не будут греться и не загорятся, а щиток не будет выбивать от включенного утюга.





Установка сантехники и сварочные работы

Специалисты-сантехники правильно установят ванну, унитаз, раковину и подключат смесители, чтобы они протекали. Они проведут водопровод и так установят трубы канализации, чтобы они не засорялись. Мастера подключат котел отопления, радиаторы и теплый пол, чтобы дома всегда было тепло. Сварщики приварят решетки на окна, входную дверь или заменят металлические трубы.





Забота о чистоте

Proservice.uz предлагает услуги профессионального клининга. Поэтому после ремонта сотрудники вывезут весь строительный мусор и отмоют помещения до безупречной чистоты с использованием специальных химических средств. Не останется никаких следов от ремонта, пыли и разводов, а заказчику сразу же можно будет заселиться.

Ознакомиться с прайс-листом на работы можно по ссылке.

Получить подробную консультацию и заказать выезд мастеров можно по телефонам: (+998) 95−143−52−22, (+998) 95−144−52−22.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, 120.

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