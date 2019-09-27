С завтрашнего дня по Узбекистану будет ощущаться небольшое понижение температуры воздуха, что связано с прохождением прохладных и влажных воздушных масс по территории Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В выходные ожидается погода все еще без осадков. Температура воздуха составит ночью +14…+19 градусов Цельсия, днем — +27…+32 градуса. При этом местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

С воскресенья на понедельник прохладные и влажные воздушные массы с районов западного Казахстана вторгнутся на территорию республики. 29 сентября по Каракалпакстану, Хорезмской области, а 30 сентября — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и регионам Ферганской долины местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха к понедельнику понизится ночью до +7…+12 градусов, днем — до +18…+23, что на 5−7 градусов ниже нормы, отмечают синоптики.