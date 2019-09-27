Федерация хоккея Узбекистана (ФХУ) стала членом Международной федерации хоккея (IIHF). Такое решение было принято на конгрессе IIHF в Риме 26 сентября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФХУ.

Наряду с Узбекистаном в IIHF вступили еще четыре страны: Алжир, Колумбия, Иран и Ливан. Всего в составе организации теперь 81 страна мира.

«Получение доступа к программам развития и образования, а также к различным мероприятиям и турнирам, проводимым под руководством IIHF, новые контакты и отношения с другими членскими ассоциациями, безусловно, станут существенной поддержкой наших планов хоккейной экспансии по всей стране», — заявил президент ФХУ Бахтиёр Фазылов.

В профиле ФХУ на сайте IIHF указано, что в стране 369 хоккеистов (113 мужчин, 4 женщины, 252 юниора). Федерация хоккея Узбекистана была создана в марте 2018 года. В начале года в стране прошел первым чемпионат по хоккею.