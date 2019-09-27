Министерство энергетики Узбекистана планирует использовать грантовую помощь Европейского союза в подготовке кадров и привлечении европейских специалистов в руководство предприятиями энергетической отрасли страны, сообщила пресс-служба Минэнергетики.

Этот вопрос обсуждался на переговорах первого заместителя министра энергетики Узбекистана, главы агентства «Узатом» Журабека Мирзамахмудова и посла ЕС по вопросам взаимосвязанности Романы Влахутин в Брюсселе.

«По итогам переговоров был сформирован ряд пакетов проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза. Ожидается, что он включит такие направления, как укрепление кадрового потенциала энергетической сферы Узбекистана», — говорится в сообщении.

Стороны договорились проработать возможность привлечения европейских экспертов на предприятия Минэнергетики в качестве консультантов, а также на руководящие должности.

Ранее заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам, в том числе иностранным. В управлении государством останутся только несколько гидроэлектростанций и АЭС, строительство которой планируется начать в 2020 году.