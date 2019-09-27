Центральный банк Узбекистана предлагает выдавать льготные кредиты, включая кредиты, выделяемые в рамках государственных программ, по процентной ставке, которая будет не ниже ставки рефинансирования ЦБ (по состоянию на 27 сентября — 16%). Это предусмотрено проектом указа президента, выставленного для общественного обсуждения.

Кроме того, планируется, что с 1 января 2021 года кредиты в рамках государственных целевых программ будут предоставляться по свободным рыночным ставкам с применением при необходимости механизмов компенсации части процентных расходов.

Сейчас ставка рефинансирования ЦБ составляет 16%, но в рамках ряда государственных программ кредиты выдаются по более низким процентным ставкам Например, программа «Каждая семья — предприниматель» предлагает кредиты под 8% годовых (при базовом прогнозе инфляции в 13,5−15,5%). Другая госпрограмма «Молодежь — наше будущее» выдает кредиты со ставкой 7%. Есть отдельные программы для поддержки молодых семей, сельского хозяйства, малого бизнеса. Льготные кредиты выдают для сферы транспорта и логистики и даже для покупки семенного картофеля (по ставке 10% годовых).

Согласно статистической информации ЦБ (последние данные за июль), средняя процентная ставка по льготным кредитам составляет 7,6%, что в 3,2 раза дешевле рыночных (24,8%) и в 2,1 раза ниже ставки рефинансирования.

В ноябре 2018 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что Узбекистан пересмотрит форму и механизм предоставления льготного кредитования.

«Выходная процентная ставка должна быть рыночной, а не так: предпринимателю A дается кредит по рыночной, а предпринимателю B — по пониженной ставке. Это искажает всю банковскую систему и мешает формированию банка как нормальной коммерческой структуры», — заявлял он.

Как отмечается в отчете Международного валютного фонда, объем кредитов, выданных в национальной и иностранной валюте на 2018 год в Узбекистане, составил около 165 трлн сумов, из которых 95 трлн (57%) были льготными кредитами.

В марте глава Мамаризо Нурмуратов признал, что у Центрального банка нет рычагов ограничения целевого и льготного кредитования. Руководитель регулятора сообщил, что льготные кредиты будут выдаваться через целевые фонды на рыночных условиях.

«Этот процесс уже нашел свое понимание у миссии МВФ, поскольку здесь банк будет кредитовать на рыночных условиях, а компенсацию будут получать заемщики. Тем самым, мы уже в определенной степени снизим уровень сегментации рынка», — подчеркнул глава регулятора.