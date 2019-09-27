Министерство юстиции Узбекистана объявило о начале акции против незаконного вовлечения предпринимателей в спонсорскую деятельность. Она будет проходить в октябре в рамках проекта «Юстиция — друг предпринимателя».

В ходе акции планируется проводить опросы среди предпринимателей в регионах через территориальные органы юстиции и социальные сети. В ведомстве пообещали «принимать необходимые меры» по восстановлению прав предпринимателей, указавших в обращении свои личные данные.

Обращения принимаются через Telegram-бот @tadbirkor_adliyabot или по номеру 1008.

Напомним, указом президента от 14 августа хокимиятам запретили принудительно привлекать субъекты предпринимательства к труду, благотворительности и общественным мероприятиям.

Ответственность за принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям установлена Кодексом об административной ответственности (статья 241−4) и Уголовным кодексом (статья 192−4).