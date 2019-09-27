Посольство Узбекистана в Москве направило официальные обращения относительно инцидента с полицией 20 сентября, в котором пострадали двое граждан страны, в Министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, сообщила пресс-служба МИДа.

По данным издания «Подмосковье сегодня», граждане Узбекистана Ильхом Х. и Дильшодбек Т. жили в арендованной квартире в микрорайоне 1 Мая в подмосковной Балашихе. Вечером они с двумя друзьями вернулись домой, где их ждал хозяин квартиры. Все вместе они сели ужинать, однако трапезу прервал звонок в дверь.

По словам Ильхома, в квартиру ворвались люди в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска и стали избивать находящихся в доме. Они не показали документов и требовали деньги. Побои и издевательства, по предварительной информации, длились около двух часов.

После того, как один из нападавших направил на Ильхома пистолет, он вместе с Дильшодбеком выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на втором этаже. Некоторое время они пролежали на земле, пока прохожие не вызвали им скорую помощь. У пострадавших диагностировали переломы тазовой кости, позвоночника, руки, а также сотрясение мозга.

Как отмечает издание, выпрыгнувшие из окна мигранты занимались реставрационными работами в музеях столицы, они приехали в Россию по приглашению Московского политехнического музея.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяны Петровой, на которые ссылается издание, правоохранительные органы проводят служебную проверку. «В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — заверила представитель управления.

Сотрудники консульского отдела посольства Узбекистана в России посетили сограждан в больнице в Балашихе после инцидента с участием полицейских в гражданской форме. Дипломаты взяли ситуацию на контроль и вместе с представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции решают вопрос оплаты лечения соотечественников.

Вместе с тем, как сообщает «Озодлик», на пострадавших оказывается давление. В больнице их посещали те же полицейские, что совершили нападение, и другие сотрудники уголовного розыска, требуя написать, что молодые люди выпрыгнули из окна самостоятельно.