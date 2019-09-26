В Ташкенте проходит крупнейшее мероприятие в сфере информационных технологий Узбекистана — ICTWeek Uzbekistan. На его площадках подводят итоги работы по ИКТ направлению за текущий год и обсуждают стратегические задачи, стоящие перед отраслью. О глобальных тенденциях телеком отрасли, а также актуальных темах для Узбекистана рассказал глава представительства компании ZTE Corporation в Узбекистане Ван Гуандун.





— 5G стала популярной темой для обсуждения на неделе ИКТ. О 5G говорят на всех уровнях, дискутируют о преимуществах нового стандарта как для пользователей, так и для бизнеса. С чем связан всплеск интереса к этой технологии именно сейчас?

— Два последних года стали временем для стремительного развития технологии 5G: были утверждены стандарты 5G, появилось готовое для внедрения сетевое оборудование и были выпущены коммерческие терминалы, углубилось отраслевое и экосистемное сотрудничество. По данным GSMA на декабрь 2018 года, 201 оператор в 83 странах мира уже провел испытания связи пятого поколения или ввел в эксплуатацию сети 5G. 2019 год стал знаковым для масштабного внедрения 5G, и здесь действовать без опозданий крайне важно.

— С технической точки зрения отрасль для внедрения 5G уже готова?

— Технически отрасль уже готова к коммерциализации 5G. ZTE, являясь одним из глобальных ведущих компаний по поставкам телекоммуникационного оборудования, полностью подготовила коммерческое end-to-end решение для 5G.

В первом полугодии 2019 года компания подписала 25 коммерческих контрактов 5G по всему миру. В сфере 5G ZTE сотрудничает с более чем 60 операторами по всему миру и широко представлена в крупномасштабных проектах по развертыванию сети 5G в Китае.

В сегменте технологий для беспроводных сетей ZTE презентовала готовые к коммерциализации комплексные продукты и решения 5G, а также полную линейку продуктов NR, которые могут обеспечить покрытие для всех частот и сценариев. ZTE обладает пятилетним опытом коммерческого внедрения Massive MIMO, одной из ключевых технологий для связи пятого поколения. Что касается технологий для проводных сетей 5G, ZTE успешно завершила более 30 коммерческих тестирований в пилотных зонах и на уже существующих сетях. Оптическое оборудование ZTE для 100G и выше по показателям производительности сети является одним из отраслевых лидеров, при этом оптическое оборудование 200G уже получило широкомасштабную коммерциализацию. Оптические продукты 400G для одной несущей продемонстрировали рекорды по дальности передачи.





Компанией была представлена полная продуктовая линейка, серийные решения, сервисная экосистема для беспроводных, опорных и базовых сетей, приложений вертикальных отраслей и других ключевых сегментов сети.

— ZTE — постоянный участник ICTWeek Uzbekistan. Что в этом году демонстрирует ZTE в Ташкенте?

— Центральной темой стенда в этом году стали технологии для связи пятого поколения c фокусом на интегрированные решения для 5G, центров обработки данных, большого видео, интернета вещей и умного города. С опорой на инновации в качестве драйвера дальнейшего развития, ZTE продвигает новейшие технологии, активно инвестирует в 5G, интернет вещей, чипсеты, облачные вычисления. В результате такой стратегии ZTE девять лет подряд входит в пятерку ведущих компаний по количеству заявок на патенты ВОИС.

— Какова стратегия ZTE в Узбекистане?

— На рынке Узбекистана ZTE присутствует с 2004 года, сотрудничает с операторами связи и предприятиями страны. В числе партнеров ZTE — компании Ucell, Uzbektelecom, Uzmobile, Beeline, UMS. Вместе с Beeline ZTE разворачивает одну из первых в мире виртуальных сетей vEPC.

ZTE приоритетным для себя определяет предоставление узбекским операторам и предприятиям передовых продуктов и технологий, в том числе для 5G. Улучшение качества связи, внедрение новых сервисов станут основой для повышения уровня жизни людей.

В настоящее время все операторы серьезно настроены на внедрение новейших технологий. Модели и инструменты, предложенные ZTE, могут стать дополнительными преимуществами для операторов Узбекистана.

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