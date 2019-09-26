Венчурный фонд создан при недавно открывшемся IT-парке, об этом было объявлено 25 сентября на форуме Digital Uzbekistan в рамках ICTWEEK-2019, сообщила пресс-служба IT-парка.

«Как бы мы ни пытались развивать стартап-экосистему, IT-проекты без дальнейшего финансирования останутся неполноценно реализованными, — сказал директор IT-парка Фарход Ибрагимов. — Поэтому мы инициировали создание первого венчурного фонда, который завершит логическую цепочку развития перспективных стартап проектов».

Фонд будет инвестировать венчурные проекты в сфере информационных технологий. Целевой размер фонда — 10 млн долларов, его участниками выступят государственные фонды, международные финансовые институты, зарубежные инвестиционные компании и заинтересованные частные инвесторы.

Инвестиционный фокус охватывает стартапы от предпосевной стадии (preseed stage) до стадии роста (early growth stage). Средний размер инвестиций по каждому проекту может составлять от 25 до 100 тысяч долларов в зависимости от стадий развития проектов.

Сфера интересов фонда охватывает все сектора реальной экономики — электронные правительство и коммерция, технологии в агросекторе и медицине, а также интернет вещей. Претендовать на инвестирование смогут стартапы, зарегистрированные на территории Узбекистана.

В целях хеджирования инвестиционных рисков венчурный фонд будет инвестировать IT-стартапы с использованием механизма соинвестирования в формате 1+1 (matching), то есть при наличии прямого финансового или корпоративного соинвестора в целевой проект.

К настоящему моменту венчурный фонд IT-парка установил партнерские отношения с QazTech Ventures (Казахстан), Sturgeon Capital (Великобритания), Astron Fund Advisors (Узбекистан), RB Partners (Россия), Aleinikov and Partners (Беларусь) и Global Venture Alliance (США).

Желающим получить венчурное финансирование предлагается направлять краткую презентацию и финансовую модель стартапа по электронной почте venture@it-park.uz.