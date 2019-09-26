Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, сообщило агентство УНИАН.

Телефонный разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут. Он был опубликован по распоряжению Дональда Трампа, который теперь ожидает извинений от Конгресса, инициировавшего процедуру импичмента в связи с предполагаемым давлением, которое тот оказывал на Владимира Зеленского во время разговора в связи с расследованием в Украине уголовного дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Владимир Зеленский, комментируя публикацию стенограммы, подчеркнул, что на него никто не может давить и он является открытым человеком. «На меня никто давить не может и никто давить не будет. Каждый человек может говорить, что он хочет. Я открыт, ну опубликовали, пожалуйста, хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь этого», — подчеркнул он.

Дональд Трамп: Поздравляю с замечательной победой. Мы все наблюдали из США и вы показали великолепную работу. Вы поднялись с конца, не имея больших шансов, и одержали победу с легкостью. Это фантастическое достижение. Поздравляю!

Владимир Зеленский: Вы совершенно правы, господин президент! Мы действительно одержали большую победу и тяжело работали над этим. Мы работали много, но хочу признаться, что имел возможность поучиться у вас. Мы использовали несколько ваших навыков и знаний и смогли их использовать как пример во время наших выборов. И да, это правда, что это были уникальные выборы. Мы были в уникальной ситуации, когда мы были способны достичь исключительного успеха. Могу вам сказать следующее. Первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить после того, как я победил на президентских выборах. А во второй раз вы звоните сейчас, когда моя партия победила на парламентских выборах. Думаю, мне нужно чаще баллотироваться, чтобы вы чаще мне звонили. Так мы сможем чаще общаться по телефону.

Дональд Трамп (смеется): Это очень хорошая идея. Думаю, ваша страна очень счастлива из-за этого.

Владимир Зеленский: Да. По правде говоря, мы пытаемся тяжело работать, потому что хотим расчистить болото в нашей стране. Мы привели с собой много новых людей. Не старых политиков, типичных политиков. Потому что мы хотели получить новый формат, новый тип правительства. Вы прекрасный учитель для нас в этом.

Дональд Трамп: Что же, очень приятно, что вы так говорите. Должен сказать, мы много делаем для Украины. Мы приложили немало усилий и времени. Гораздо больше, чем европейские страны. Они должны помогать вам больше, чем они это делают. Германия почти ничего не сделала для вас. Они лишь говорят. Думаю, это то, о чем вы должны на самом деле их спросить. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорила об Украине. Но она ничего не делает. Много европейских стран ведут себя так же. Думаю, это нечто, на что вам стоит обратить внимание. Но США очень хорошо вели себя с Украиной. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят нехорошие вещи. Но США очень хорошо относятся к Украине.

Владимир Зеленский: Вы абсолютно правы. На все 100%. И я могу вам сказать следующее. Я разговаривал с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и беседовал с Макроном. Я сказал им, что они не делают то, что стоило бы, в вопросе санкций. Они не выполняют санкции. Они не работают для Украины так, как должны были бы. Оказывается, если подумать логически, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером. Но технически США значительно больший партнер, чем ЕС. И я очень благодарен вам за это, потому что США делают много для Украины. Значительно больше, чем Евросоюз, особенно когда они говорят о санкциях против Российской Федерации. Я бы также хотел поблагодарить вас за большую поддержку в сфере обороны. Мы готовы перевести сотрудничество на следующий шаг. В частности, мы почти готовы купить больше Javelin у США для оборонных целей.

Дональд Трамп: Я бы хотел попросить вас об услуге. Потому что наша страна много пережила. И Украина много знает об этом. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло в этой ситуации в Украине, о которой говорят в Crowdstrike… Думаю у вас есть кто-то среди состоятельных людей… Сервер, они говорят, что он в Украине. Много вещей произошло, целая ситуация. Думаю, вы окружаете себя частью тех самых людей. Я бы хотел, чтобы Генпрокурор позвонил вам или кому-то из ваших людей и разобрался во всем. Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился очень плохой работой мужчины по имени Роберт Мюллер, некомпетентной работой. Но говорят, что все началось в Украине. То, что в ваших силах, очень важно, чтобы вы сделали все возможное.

Владимир Зеленский: Да, для меня это важно, как и то, что вы сказали ранее. Для меня как президента это очень важно. И мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. Именно поэтому я недавно отозвал посла из США. Его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет тяжело работать, чтобы убедиться, что наши страны сближаются. Я бы также хотел и надеюсь на то, что он будет пользоваться вашим доверием и уверенностью, чтобы мы могли еще глубже сотрудничать. Я лично вам скажу, что один из моих помощников разговаривал с господином Джулиани недавно. И мы надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину и провести встречу, когда он будет здесь. Я лишь хотел вас еще раз заверить, что в нашем окружении у вас только друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и наиболее опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы замечательные друзья и вы, господин президент, имеете друзей в нашей стране. Поэтому мы можем продолжить наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми. И вдобавок к тому расследованию, я гарантирую, что как президент Украины все расследования будут проведены открыто и прозрачно. В этом я вас могу заверить.

Дональд Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который хорошо работал, но его уволили. И это на самом деле несправедливо. Много людей говорят об этом. Что очень хороший прокурор был уволен, и что некоторые очень плохие люди причастны к этому. Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, хорошим мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его и генпрокурора позвонить вам. Руди хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы смогли поговорить с ним, это было бы замечательно. Бывший посол из США, женщина, была плохой новостью. И люди, с которыми она имела дела в Украине, были плохой новостью. Я просто хочу, чтобы вы знали это. Еще одно. Много разговоров касающихся сына Байдена и того, что Байден остановил расследование. Поэтому многие хотят выяснить это. Было бы замечательно, если бы вы и Генпрокурор сделали все, что можно. Байден хвастался, что он остановил расследование. Поэтому если бы вы могли взглянуть на это… Для меня это звучит ужасно.

Владимир Зеленский: Я хотел сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и проинформирован о ситуации. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий Генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу в сентябре. Он или она взглянет на эту ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упоминали в этом вопросе. Вопрос расследования дела — это на самом деле вопрос обеспечения восстановления честности. Поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Перед всем, я бы хотел попросить вас, если вы имеете любую полезную информацию, которую можете предоставить нам, это было бы очень полезно для расследования. Чтобы мы осуществили правосудие в нашей стране. Относительно посла США в Украине, насколько я помню, ее фамилия была Йованович. Замечательно, что вы первым сказали мне, что она плохой посол. Потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и стала на его сторону. Она бы не приняла меня как нового президента.

Дональд Трамп: Что же, ей придется пройти определенные вещи. Я попрошу Джулиани позвонить вам. Также это сделает Генпрокурор Барр. И мы доберемся до сути. Я уверен, вы ее выясните. Я слышал, что к прокурору относились очень плохо. И он был честным прокурором. Поэтому желаю вам успеха во всем. Предвещаю, что ваша экономика будет становиться все лучше. У вас много активов. Это чудесная страна. У меня много украинских друзей. Они удивительные люди.

Владимир Зеленский: Хочу вам сказать, у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в США. На самом деле предыдущий раз, когда я был в Америке, я останавливался в Нью-Йорке недалеко от Централ-Парка. И я останавливался в Trump Tower. Я поговорю с ними и надеюсь увидеть их снова в будущем. Я также хочу поблагодарить вас за приглашение посетить США, включая Вашингтон. С другой стороны, я хочу заверить вас, что мы очень серьезно относимся к делу и будем работать над расследованием. По поводу экономики, у наших стран большой потенциал. И один из вопросов, который очень важен для Украины, — это энергетическая независимость. Думаю, мы можем быть успешными и сотрудничать с США в сфере энергетической независимости. Мы уже сотрудничаем. Мы покупаем американскую нефть. Но я возлагаю надежды на будущую встречу. У нас будет больше времени обсудить эти возможности и лучше познакомиться. Я бы хотел вас поблагодарить за вашу поддержку.

Дональд Трамп: Замечательно. Что же, спасибо и я ценю это. Я скажу Руди и Генпрокурору Барру позвонить. Спасибо! Если захотите приехать в Белый дом, не стесняйтесь звонить. Назовите нам дату и мы все устроим. С нетерпением жду встречи с вами.

Владимир Зеленский: Спасибо большое! Я с радостью приеду и встречусь с вами лично, чтобы познакомиться лучше. С нетерпением жду нашей встречи. А также хочу пригласить вас в Украину в прекрасный город Киев. У нас прекрасная страна, которая с радостью вас примет. С другой стороны, думаю, первого сентября мы оба будем в Польше и можем встретиться там. После этого было бы отличной идеей, чтобы вы приехали в Украину. Можно взять мой самолет и отправиться в Украину или же попутешествовать на вашем самолете, который, очевидно, лучше, чем мой.

Дональд Трамп: Хорошо, мы можем рассмотреть это. С нетерпением жду вас в Вашингтоне и вероятно в Польше, потому что, думаю, мы прибудем туда в одно время.

Владимир Зеленский: Благодарю вас, господин президент!

Дональд Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы сделали. Весь мир смотрел. Зеленский: Спасибо, господин президент! До свидания!

Напомним, политик от партии демократов, бывший вице-президент США Джо Байден станет противником Дональда Трампа на грядущих в 2020 году президентских выборах. Его сын Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании «Бурисма» с мая 2014 по апрель 2019 года. Владелец компании Николай Злочевский стал объектом уголовного расследования, которое инициировал возглавлявший тогда Генпрокуратуру Украины Виктор Шокин.

Украинский парламент отправил генпрокурора в отставку в марте 2016 года. Впоследствии в интервью американским СМИ Виктор Шокин связывал этот шаг с влиянием Байдена. Украинские власти завершили это расследование в январе 2017 года незадолго до инаугурации Трампа и не выявили никаких нарушений.