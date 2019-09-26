25 сентября в «Узэкспоцентре» состоялось торжественное открытие ежегодной выставки информационно-коммуникационных технологий ICTExpo, проводимой в рамках Недели ИКТ ICTWeek Uzbekistan. 16-я выставка ICTExpo объединила крупнейших отечественных и зарубежных игроков в сфере высоких технологий. По традиции, одним из наиболее активных участников с инновационными решениями стало ООО Coscom (торговая марка Ucell).

Участие компании в ICTExpo началось с торжественной церемонии запуска сразу двух проектов:

начало внедрения на сетях подвижной сотовой радиосвязи перспективной технологии высокоскоростного широкополосного беспроводного доступа пятого поколения (5G);

начало работы мобильной сети Ucell на станциях «Сквер Амира Тимура» и «Площадь Мустакиллик» Чиланзарской линии ташкентского метрополитена.

Выполняя поручение президента Республики Узбекистан о внедрении 5G в Узбекистане, Coscom приступил к тестированию этой сети, которая с ее огромными скоростями передачи данных по праву считается прорывной.





Компания Ucell, традиционно выступающая пионером внедрения передовых технологий в Узбекистане получила в сентябре разрешение на тестирование сети 5G. По решению Республиканского совета по радиочастотам Coscom выделена полоса радиочастот 3600−3700 МГц для организации сети подвижной сотовой связи по технологии 5G на территории Узбекистана. На первом этапе — для тестовой эксплуатации в Ташкенте сроком на один год. На втором этапе — в областях Узбекистана с учетом результатов тестовой эксплуатации.

Компанией Huawei было предоставлено новейшее оборудование для демонстрации возможностей коммерческого использования технологии 5G.

Первое тестирование 5G было проведено в главном офисе компании Ucell Plaza в Ташкенте. Максимальная зарегистрированная скорость, полученная в реальных условиях, равнялась 1 376 Мбит/c.

В ходе ознакомительного тура по павильону на стенде компании Ucell была нажата символическая кнопка запуска, после чего гостям выставки предоставили возможность ознакомиться с роликами о 5G, а также протестировать ресурсы сети. На стенде Ucell предоставлялись VR-очки, с помощью которых посетители могли ознакомиться с виртуальной реальностью, доступной при использовании технологии 5G.

В первый день выставки был дан старт еще одной важной инициативе Ucell — решению доступности мобильной связи на технологиях 3G и 4G в ташкентском метро. Подземный вид транспорта, который заслуженно выступает предметом гордости Ташкента, наконец-то обретает важнейший атрибут современного метро — мобильную связь и интернет. Проект осуществлен в тесном сотрудничестве с TM Metrotelecom.





Посетителям стенда Ucell была предоставлена редкая возможность в одном месте услышать выступления спикеров передовых компаний из разных стран на разные темы: от вопросов коммерциализации технологии 5G и компьютерного зрения до тонкостей IT-стартапов и карьере в сфере информационных технологий.

Спикеры и темы выступлений:

«Компьютерное зрение, 5G» — Александр Крайнов, руководитель направления компьютерного зрения и технологий машинного интеллекта в «Яндекс»; "Технология 5G: быстрая коммерциализация" — Константин Коловский, старший менеджер по продукции департамента маркетинга и продаж беспроводных решений компании Huawei; «Способы монетизации 5G. Возможные области применения и особенности» — Павел Родионов, менеджер по техническим решениям сети радиодоступа ТОО Nokia Solutions and Networks Kazakhstan; «Технология 5G. Полное решение для операторов» — Джамшид Арсланов, менеджер по техническим решениям сети радиодоступа ООО Nokia Solutions and Networks Tashkent; «Как построить IT-карьеру» — Умид Абдусатторов, серийный предприниматель, основатель NAPA Team, руководитель проекта Академия NAPA Edu Hub. «Тонкости IT стартапов на примере MyTaxi» — Абдулло Хидоятов, MyTaxi.

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