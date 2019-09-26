Международная нефтесервисная компания ERIELL Group продолжает выполнение обязательств по осуществлению работ согласно программе увеличения добычи углеводородного сырья (ПП-2822 от 09.03.2017 года), утвержденной президентом Республики Узбекистан. В частности, компанией, во взаимодействии со структурными подразделениями АО «Узбурнефтегаз» и использованием 54 буровых установок, осуществляются работы по бурению и обустройству месторождений. Так, на текущий момент пробурено около 800 тысяч погонных метров горных пород и завершено бурение 248 скважин: закончено строительством — 238 и подключено — 229. Это позволяет поддерживать и наращивать добычу необходимых углеводородов в Республике Узбекистан.

Помимо существенного увеличения скорости бурения и улучшения его качественных характеристик путем применения новых технологий, ERIELL Group активно применяется метод гидравлического разрыва (ГРП) с целью увеличения отдачи пластов, а также прорабатывается применение многостадийного ГРП, что обеспечит более высокую эффективность добычи.

В результате применения данного метода на скважинах, на которых вообще отсутствовал приток газа, удалось получить существенный промышленный приток углеводородов: №6 месторождения «Шимолий Гирсан» — 53,767 тысячи куб. м в сутки, №4 месторождения «Талимаржон» — 70,841 тысяч куб. м в сутки, №13 месторождения «Эрназар» — 90,170 тысяч куб. м в сутки, №22 месторождения «Янги Коратепа» — 13,28 тысяч куб. м в сутки, №4 месторождения «Назаркудук» — 37,76 тысяч куб. м в сутки, №15 месторождения «Инам» — 58 тысяч куб. м в сутки.

Одновременно проделана большая работа, направленная на увеличение добычи на новых скважинах. Так, на скважине №22 месторождения «Акчалак» при испытании получен приток газа 19 тысяч куб.м в сутки. Однако после проведения гидравлического разрыва пласта пропантом получен промышленный приток газа дебитом 250 тысяч куб. м в сутки с содержанием конденсата 10,8 куб. м в сутки. На скважинах №№ 315, 316, 318, 319 и 320 месторождения «Шуртан», имевших дебит газа не более 50 тысяч куб. м в сутки, за счет вскрытия полной мощности рифовых пластов удалось повысить их дебит до 122 тысяч куб. м в сутки.

Аналогично более чем в два-три раза увеличены дебиты газа, нефти и конденсата на скважинах №№ 197, 198, 199, 200 и 300НН месторождения «Алан», №№228, 229, 230 и 231 месторождения «Уртабулак», №№50, 51 и 52 месторождения «Северный Муборек», №14 месторождения «Джарчи», №83 и 84 месторождения «Хартум», №№12 и 13 месторождения «Туртсари» и других.

В ближайших планах международной нефтесервисной компанией ERIELL Group, в рамках выполнения программы увеличения добычи углеводородного сырья, произвести работы более чем на 100 низко-дебитных скважинах по интенсификации притока путем гидравлического разрыва пласта.

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