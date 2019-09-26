25 сентября примерно в 8:00 в Каршинском районе Кашкадарьинской области столкнулись два микровэна Damas с пассажирами. В результате аварии погибли пять человек, четверо получили ранения, сообщило УзА со ссылкой на УБДД области.

ДТП произошло в месте примыкания второстепенной дороги, ведущей из поселка Ханабад, к дороге Карши-Шахрисабз. В выехавший на основную дорогу автомобиль врезался другой, ехавший на большой скорости, после чего машины загорелись.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, человеческие жертвы).