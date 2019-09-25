В связи со снижением с 1 октября ставки налога на добавленную стоимость два последних месяца года станут «очень чувствительным», заявил заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов на встрече с журналистами в среду.

По предварительным оценкам, дефицит государственного бюджета может составить 0,5−0,8%, но Министерство финансов постарается избежать этого, сказал он.

«[Переход на пониженную ставку НДС] будет выглядеть следующим образом: то, что было куплено с НДС 20%, будет зачитываться по 20%. Все, что будет продаваться после 1 октября, будет продаваться со ставкой 15%. За счет снижения ставки [ноябрь] „выпадет“ из бюджета. В октябре по оборотам сентября бюджет будет нормальный», — отметил Дильшод Султанов.

Ставка НДС будет оптимальна в любом варианте с точки зрения ее нейтральности, считает замминистра. Самое главное — создать правильный механизм его применения. То есть НДС должен быть нейтральным с точки зрения продавца и импортера.

«До нового года мы должны провести большой риск-анализ налогоплательщиков. Потому что с одной стороны НДС обеспечивает справедливость „цепочки“. С другой стороны, он имеет предпосылки для мошенничества», — подчеркнул Дильшод Султанов.

Со следующего года Минфин планирует постепенно увеличивать возвратность НДС. На сегодняшний день она составляет 8%. Ожидается, что абсолютная сумма поступлений в 2020 году будет не ниже показателей текущего года. По словам замминистра, снижение ставки НДС до 15% достаточно для формирования бюджета следующего года и поддержания всех необходимых расходов.

«Мы ожидаем, что по итогам года доходы составят около 112 трлн сумов. Это наша предварительная оценка… Если оценка будет совпадать с реалиями, 112 трлн будет достаточно для того, чтобы покрыть расходы бюджета… Вполне возможно, что будет какой-то дефицит, но это будет позитивно влиять на аккумулирование средств бизнеса», — отметил замминистра.

Дильшод Султанов добавил, что отмена адресных льгот на НДС постепенно расширит круг налогоплательщиков, которые сейчас находятся «в тени». В структуре бюджета также увеличится присутствие налога на прибыль и доходы физических лиц. Снижение ставки НДС приведет к снижению зачета. Примерные обязательства будут оставаться на сегодняшнем уровне.

Например, уже за счет официального оформления реальных заработных плат Минфин не дал Пенсионному фонду планируемые 4,7 трлн сумов дотаций. Снижение единого социального платежа для госпредприятий с 25% до 12% незначительно повлияет на доходы Пенсионного фонда, считают в Минфине.

Тем не менее, в следующем году Пенсионному фонду планирует выделить дотации из госбюджета. Это связано с увеличением числа пенсионеров и снижением ставки ЕСП, что приведет к потерям 3 трлн сумов.