Яркая, технологическая, инновационная — именно так можно охарактеризовать выставку ICTExpo, постоянным участником которой выступает компания UMS. Одержав в прошлом году победу в номинации «Лучший дизайн стенда», оператор основательно подготовился к текущей выставке, которая проходит с 25 по 27 сентября в Ташкенте и Фергане. Компания участвует в выставке в обоих городах.

Стенд UMS в ташкентском «Узэкспоцентре» визуально разделен на три сектора, а с точки зрения информационно-содержательной составляющей имеет пять разделов.





В секторе B2C сотрудники UMS готовы проконсультировать по любым вопросам мобильной связи, помочь с выбором тарифного плана и номера, подключением дополнительных услуг и сервисов. Многообразие тарифных планов, услуг и возможностей компании привлекает большое число посетителей.

Только в этом году компания UMS запустила для широкого потребительского сегмента четыре тарифных плана с месячной и два тарифа с годовой абонентской платой. В частности, положительные отзывы абонентов получают такие тарифы, как «Яркий» и «Яркий годовой», по которым ежемесячно предоставляются 10 000 МБ, 1000 минут и 1000 SMS.

Приятной новостью этого года стало также обновление и оптимизация действующих тарифных предложений компании: были увеличены объемы минут и мегабайтов, а их абонентская плата при этом осталась неизменной. Пересмотрена в сторону снижения стоимость различных типов интернет-пакетов, запущены специальные Fresh-пакеты, включающие аналогичные тарифу абонента минуты, мегабайты и SMS.





В этом же секторе B2C стенда UMS размещен образец пневматической опоры для передвижных базовых станций. Подобные базовые станции позволяют в наиболее короткие сроки на временной основе покрыть мобильной связью ту или иную территорию. Это удобно, к примеру, во время праздничных или спортивных мероприятий. Радиус действия и емкость передвижных станций аналогичны обычным стационарным. Демонстрируемая на выставке опора базовой станции работает на пневматике. Компания UMS нацелена на широкое применение таких базовых станций.

В этом году оператор начал масштабную модернизацию сетей и оборудования по всей республике. Устанавливается 4G-оборудование в регионах, увеличивается емкость сетей 3G, проводятся работы по обновлению биллинговой и других систем. Благодаря этому будут внедрены еще более качественные продукты и услуги, существенно улучшится сервис по всему Узбекистану.





Следующий сектор стенда предназначен для B2B и B2G клиентов, ведь UMS уделяет большое внимание работе с бизнес-сообществом и госорганами. В частности, на технической и технологической базе компании внедрена система защищенной правительственной мобильной связи, к которой осуществляется поэтапное подключение работников госорганов. На стенде UMS представители госорганов и бизнес-структур могут провести деловые переговоры с компанией и получить необходимую консультацию.

В игровой зоне стенда UMS на ICTExpo размещено интерактивное селфи-зеркало. Здесь каждый желающий может сам или с друзьями сделать селфи, украсить его различными элементами и направить на свою электронную почту. Более того, сделавшие селфи в любой день выставки становятся участниками специального розыгрыша и 27 сентября смогут выиграть различные призы.





Все акции и розыгрыши, без которых немыслима выставка ICTExpo, развернутся именно 27 сентября. На стенде UMS также будет интересно, компания проведет множество розыгрышей с ценными призами — гаджетами и мегабайтами. Для этого оператор предусмотрел на своем стенде большой сектор со сценой и OLED-экраном.

Выставка ICTExpo-2019 только началась и все интересное ожидает посетителей впереди.

Выставку и стенды UMS можно посетить в павильоне №1 НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте и в здании филиала ТУИТ в Фергане.

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