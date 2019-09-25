Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) по Навоийской области изъяли крупную партию контрабанды — 2000 таблеток «Соннат» и 25 видов биологически активных добавок «Гербалайф» на 961 млн сумов, сообщило УзА.

Как установили правоохранительные органы, Жангилди Мапитов (1977 г. р.), Сейтжан Сабирбаев (1982 г. р.), Умиджон Мухаммедов (1985 г. р.) и Зиёвуддин Раззаков (1981 г. р.) занимались контрабандой, вступив в сговор с казахстанцем по имени Сакон.

Задержанные также пытались ввезти крупную партию просроченных лекарств для лечения онкологических заболеваний. Медикаменты планировалось реализовать в Ташкенте.

Управление СГБ Навоийской области возбудило уголовное дело по статье 246 (контрабанда) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Напомним, с октября 2018 года вещество зопиклон, входящее в состав препарата «Соннат», внесено в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен.