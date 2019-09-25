Министерство финансов Узбекистана не ожидает, что повышение ставки налога на прибыль с 12% до 15% не даст бизнесу уйти «в тень». Об этом на встрече с журналистами в среду заявил заместитель министра финансов Дилшод Султанов.

С 1 октября, согласно указу президента, ставка налога на добавленную стоимость будет снижена с 20% до 15%. В то же время в 2020 году планируется установить базовую ставку налога на прибыль юридических лиц в размере 15% с сохранением ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов.

По словам замглавы Минфина, снижение налога на прибыль и единого социального платежа с начала года инициировало легализацию бизнеса.

«Бизнес начал легализовываться, показывать заработную плату, которую раньше платили в конверте. Доля лиц, получающих больше 2 млн сумов, начала резко увеличиваться. Если раньше свыше 2 млн сумов получали 18%, то сегодня уже 25%», — сказал замминистра.

Дилшод Султанов отметил, что увеличение ставки налога на прибыль до 15% позволит бюджету получать совокупно 19,3% с прибыли, либо 24% — с заработной платы.

«Все равно получать прибыль и дивиденды намного выгоднее, чем получать ее в виде зарплаты. Поэтому здесь они должны быть примерно на одном уровне. Да, то что я получаю через имущественный вклад, то есть если я являюсь учредителем и получаю доход в виде дивидендов, он должен облагаться чуть ниже, чем доходы в виде зарплаты. Потому что единый социальный платеж напрямую связан с моей будущей выгодой — пенсией. С этой точки зрения мы считаем, что ставка налога на прибыль 15% не даст бизнесу уйти „в тень“», — считает он.

Как отметил замминистра финансов, налог на прибыль в Узбекистане в разные годы составлял и 35%, и 24%, и 15,5%, и 14%. «И в те времена люди охотно платили налог на прибыль, хотя ставка налога на дивиденды составляла 10%», — напомнил Дилшод Султанов.

Замглавы Минфина также подчеркнул, что нынешний налог на прибыль 12% в Узбекистане является одним из самых низких на постсоветском пространстве. В Кыргызстане ставка установлена в размере 10%, во всех остальных странах — порядка 15−20%, сказал он.

«При этом сохраняется ставка налога на дивиденды, она будет составлять 5%, что является довольно низким для постсоветского пространства. Совокупная ставка у нас теперь будет 19,3%. Если посмотреть, в Армении это 24%, в Азербайджане — 28%, в Казахстане — 24%, в России — 30,4%», — отметил замминистра.

Дилшод Султанов обратил внимание, что в проекте Налогового кодекса в новой редакции предлагается отказаться от каскадного налогообложения дивидендов путем внедрения механизма зачета по ранее обложенным суммам такого дохода.

Замминистра отметил, что ставки, предусмотренные упрощенным порядком исчисления и уплаты НДС, будут неактуальными в связи с его отменой с 2020 года.

«Налоговое администрирование и отслеживание НДС является довольно сложным и трудоемким процессом. Самый главный фактор — упрощенный НДС стал непопулярным. Сначала он был популярным — 25% активно применяли упрощенный НДС. По состоянию на 1 сентября количество налогоплательщиков, использующих упрощенный НДС, снизилось до 12%. Он не прижился среди наших предпринимателей. Мы думали, что он будет очень популярным, но практика показывает, что он непопулярный, и те контрагенты, которые с ним работают, они не очень довольны тем, что есть упрощенный НДС», — признал Дилшод Султанов.

Ранее заместитель министра финансов объяснил, как будет компенсироваться сокращение поступлений в государственный бюджет из-за снижения ставки НДС.