«Газета.uz» в конце мая писала о сносе домов военного городка на улице 2-Паркентской в Ташкенте, жители которых сообщали, что не получили решение хокимията о сносе. Компания Aliakbar Stroy Servis, которая называлась застройщиком, заявила, что не является таковым на данном участке.

Первоначально, решением предыдущего хокима Ташкента от 23 марта 2018 года, участок в 1,6 га рядом с Академией Вооруженных сил вдоль Малой кольцевой был выделен в постоянное пользование Aliakbar Stroy Servis для строительства многоэтажных жилых домов, часть квартир в которых предназначалась для сотрудников Министерства обороны. Компания должна была за свой счет демонтировать имеющиеся здесь жилые дома и компенсировать ущерб.

4 февраля текущего года вышло решение за подписью нового хокима столицы, в котором, на основании протокола выездного заседания правительства от 29 июня 2018 года, говорится, что на указанном участке после завершения сноса домов должен быть построен парк для хранения военных машин Академии Вооруженных сил. Компании Aliakbar Stroy Servis для строительства многоэтажных домов выделен другой, неиспользуемый участок, ранее принадлежавший Академии ВС, размером 1,56 га по адресу улица Паркентская, 21.

Компания Aliakbar Stroy Servis предоставила «Газете.uz» копию почтового реестра с отметками в виде штрих-кодов о получении 26 собственниками уведомлений о сносе жилья. Жители 7 из 14 квартир, опрошенных нашим корреспондентом в воскресенье, сказали, что на тот момент уведомление не получили. Другие жители сообщили, что обнаружили письма во дворах и в дверных проемах утром 12 сентября и вечером 14 и 19 сентября.

По телефону доверия компании «Узбекистон почтаси» «Газете.uz» сообщили, что по получении заказного письма от почтальона адресат должен поставить дату и расписаться в специальной форме (№8). Если получателя нет дома, почтальон должен оставить извещение. с которым нужно прийти в почтовое отделение и получить письмо.