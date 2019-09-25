Заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов на встрече с журналистами в среду рассказал, как будет компенсироваться сокращение поступлений в государственный бюджет из-за снижения с 1 октября ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15%.

«Конечно, для бюджета — это прямая утеря. Мы все понимаем, что НДС — это основополагающий налог для бюджета и снижение на 5% — это примерно чуть больше 10 трлн сумов на следующий год. До конца этого года, по предварительным оценкам, потери бюджета составят более 1,5 трлн сумов», — сказал он.

По словам замглавы Минфина, предусмотрена индексация ставок акцизного налога, которая покроет 12−13% от выпадающего дохода — это 200 млрд сумов.

Второй мерой станет либерализация внешнеэкономической деятельности. «Если будет ставка ниже, отмена льгот, то, соответственно, декларирование будет по реальным ценам. И, конечно, борьба с теневым импортом», — подчеркнул Дилшод Султанов.

В Минфине также рассчитывают получить дополнительные доходы в этом году от внедрения электронных счетов-фактур, расширения налогооблагаемой базы и круга плательщиков НДС.

«В совокупности это не покроет выпадающих налоговых доходов в текущем году, но мы планируем, что в следующем году эта мера позволит нам стабилизировать ситуацию, то есть больше налогоплательщиков будут выходить из „тени“», — подытожил замминистра.