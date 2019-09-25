Инспекторы Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана ночью 23 сентября задержали браконьеров, незаконно охотившихся на джейранов в Муйнакском районе.

Как сообщили в пресс-службе Госкомэкологии Узбекистана со ссылкой на территориальный комитет, в ходе рейда инспекторы примерно в 3:00 остановили возле коллектора Акшадарья автомобиль УАЗ-469 (госномер 95V654DA), при осмотре которого были обнаружены туши 13 джейранов, которые внесены в Красную книгу, а также два охотничьих ружья.

В ходе расследования было установлено, что животных застрелили пятеро жителей Тахтакупырского района. Комитет определил ущерб животному миру в 144,95 млн сумов.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что по данному факту Природоохранная прокуратура Приаралья возбудила уголовное дело по пункту «ж» части 3 статьи 202 Уголовного кодекса (нарушение правил охоты и порядка пользования животным или растительным миром на охраняемых природных территориях, сопряженные с уничтожением видов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Узбекистана).