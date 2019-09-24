Китайская корпорация Liaoning Leader приступила к строительству ветряной электростанции стоимостью 1,8 млрд долларов в Гиждуванском районе Бухарской области, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. 22 сентября состоялась торжественная церемония установки мачты, предназначенной для измерения силы ветра.

Проект с мощностью производства до 1,5 тысячи МВт будет реализован в три этапа на площади в 6 тысяч га. На первом этапе для строительства электростанции мощностью 200 МВт намечено привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 240 млн долларов.

Президент Liaoning Leader Чжан Юлиан заявил на церемонии, что китайская компания намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии, используя для этого передовой международной опыт и современные технологии.

В апреле 2015 года германские GEO-NET и Inec-GOPA подготовили атлас ветрового потенциала электроэнергетики в шести регионах Узбекистана. По данным исследования, прогнозный потенциал в области ветровой энергетики составляет более 520 тысяч МВт установленной мощности на 17 тысячах кв. км с производством 1,07 триллиона кВт⋅ч электроэнергии ежегодно. Сейчас в стране построена лишь одна опытная ветровая электростанция мощностью 750 кВт в Ташкентской области.

В конце мая 2017 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил программу развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане на 2017−2025 годы, в которую включены 810 проектов стоимостью 5,3 млрд долларов. Реализация программы по строительству солнечных электростанций, строительство и модернизацию ГЭС, а также парков ветровой энергетики с приростом мощности на 1 ГВт позволит довести долю ВИЭ в структуре генерирующих мощностей с 12,7% по итогам 2016 года до 19,7% к 2025 году.