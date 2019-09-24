С 24 по 27 сентября в Ташкенте пройдет ежегодная неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2019, в рамках которой состоится выставка ICT Expo 2019. АК «Узбектелеком» является генеральным техническим партнером и одним из активных участников данного мероприятия. Приглашаются все желающие посетить стенд, на котором будут представлены инновационные услуги компании и ее филиалов, а также выгодные акции и бонусы для корпоративных лиц.

Выставка информационно-коммуникационных технологий ICTExpo Uzbekistan является крупнейшим и важнейшим мероприятием, которое проходит на ежегодной основе с 2004 года. Там освещаются все важные достижения в сфере информационных технологий Узбекистана. Это событие традиционно объединит ряд специализированных мероприятий в единый формат.

На этот раз выставка будет проходить с 25 по 27 сентября в двух городах одновременно: в павильонах «Узэскпоцентра» в Ташкенте и в большом зале филиала ТУИТ в Фергане.





«Узбектелеком» является активным участником ICTWeek Uzbekistan и всегда приятно удивляет гостей мероприятия. В этом году у компании будет большой информативный и технологичный стенд, на котором для посетителей будет представлен широкий спектр оказываемых телекоммуникационных услуг и презентованы инновационные, перспективные направления.

Помимо этого, гостей стенда «Узбектелеком» будут ждать:

увлекательные и интерактивные конкурсы;

грандиозные и выгодные акции на услуги компании и ее филиалов;

розыгрыши ценных призов;

захватывающие дух активности, которые погрузят в атмосферу виртуальной реальности;

выступления популярных кавер-бэндов и звезд Ташкента.

Компания «Узбектелеком» приглашает всех желающих стать обладателями ценных призов и выгодных бонусов посетить стенд на выставке информационных технологий ICTExpo 2019.

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