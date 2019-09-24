Власти США приветствовали передачу в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана закона «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона, предусматривающая ряд изменений в регистрации религиозных организаций, в сентябре была передана на одобрение в Законодательную палату.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, возглавляющий делегацию страны на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Нью-Йорке провел переговоры с послом США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Самуэлом Дейлом Браунбэком.

«Самуэл Дейл Браунбэк приветствовал начало рассмотрения депутатами Олий Мажлиса закона „О свободе совести и религиозных организациях“ в новой редакции. Посол выразил надежду, что законопроект будет отражать передовой зарубежный опыт и международные стандарты в вопросах соблюдения свободы вероисповедания» — говорится в сообщении МИДа.

Абдулазиз Камилов в ходе встречи обратил внимание собеседника, что правительство Узбекистана привержено выполнению договоренностей, достигнутых по итогам визита посла по особым поручениям в Ташкент в сентябре 2018 года, а также участия делегации республики в первой и второй министерских конференциях по продвижению свободы вероисповедания в мире, состоявшихся в 2018—2019 годах в Вашингтоне.

По данным МИДа, в рамках визита делегации Узбекистана в США планируется ее участие в конференции, посвященной глобальному призыву к защите религиозных свобод, а также «круглого стола» по вопросам религиозных свобод с участием ведущих американских компаний.

Напомним, действующую редакцию закона «О свободе совести и религиозных организациях» подверг критике специальный докладчик ООН по вопросам о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид по итогам официального визита в Узбекистан в октябре 2017 года. По его мнению, ограничивать практику вероисповедания может предусмотренная этим законом уголовная ответственность за незарегистрированную религиозную деятельность (статья 11 закона и статья 216 Уголовного кодекса Узбекистана).