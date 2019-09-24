Центральная избирательная комиссия Узбекистана 24 сентября зарегистрировала уполномоченных представителей пяти политических партий, участвующих в предстоящих 22 декабря выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов сообщила пресс-служба ЦИКа.

Уполномоченные представители партий могут участвовать в заседаниях избирательной комиссии, сдаче документов, проверке правильности составления подписных листов и подсчете голосов на избирательном участке.

ЦИК вручил уполномоченным представителям удостоверения (мандаты) о регистрации и подписные листы для сбора подписей избирателей. Согласно Избирательному кодексу, политическая партия может выдвигать кандидатов в депутаты при условии, что она собрала не менее 40 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах.

Избирательная кампания стартовала 20 сентября. В выборах участвуют все пять зарегистрированных в Узбекистане партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия, Социал-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш», Народно-демократическая партия и Экологическая партия.