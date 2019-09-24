Проект нового положения о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам разработало и опубликовало для обсуждения Министерство юстиции. Как ожидается, этот документ заменит собой прежнее положение, утвержденное Кабинетом Министров Узбекистана в 2006 году.

Планируется, что изъятие земельного участка или его части для государственных и общественных нужд, а также государственных программ и проектов инвестиционного и социально-экономического значения будет осуществляться только с согласия собственника или постоянного землепользователя на основании решения Кенгаша народных депутатов либо в соответствии с постановлением президента Узбекистана и Кабинета Министров.

Решение о сносе объектов недвижимого имущества, как ожидается, будут принимать Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента или районов (городов) на основе решения Кенгаша народных депутатов после заключения соглашений инициатора с собственником и предоставления компенсации в полном объеме. Соглашение предлагается нотариально заверять.

Решения кенгашей об изъятии земельного участка, а также хокимиятов о сносе будут публиковать в СМИ.

Как ожидается, для государственных и общественных нужд и реализации инвестпроектов земельные участки будут выбирать хокимияты. В первую очередь это территории, занятые «объектами ветхого и находящегося в аварийном состоянии жилищного фонда», в том числе неиспользуемыми объектами, а также нуждающиеся в строительстве объектов социально-экономического значения.

Минюст предлагает проводить изъятие земельного участка и снос зданий в несколько этапов:

подготовка и представление инициатором проекта (хокимияты — в случае изъятия под государственные и общественные нужды, инвестор — в случае изъятия под инвестпроект) проектной документации предстоящей застройки в виде презентационных материалов в Кенгаш народных депутатов; принятие кенгашем решения о проведении открытого обсуждения с собственниками и заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать; проведение открытого обсуждения и принятие кенгашем решения об изъятии земельных участков; определение вида, размера и срока предоставления компенсации, заключение соглашения и предоставление в полном объеме компенсации собственникам в связи с изъятием земельного участка; принятие хокимиятами решения о сносе объектов недвижимого имущества.

В проекте документа подчеркивается недопустимость изъятия земельного участка, а также снос объектов недвижимого имущества без соблюдения перечисленных требований.

Открытое обсуждение с собственниками планируется проводить в течение 15 дней со дня принятия решения кенгашем о проведении обсуждения. Уведомлять собственников планируют сделать обязанностью инициатора проекта, который в течение двух рабочих дней должен направить им письма о дате и месте проведения открытого обсуждения. Допускается и уведомление собственников путем ежедневной публикации информации в СМИ и интернете. Кроме того, участие СМИ на открытом обсуждении планируется сделать обязательным, оно будет обеспечиваться инициатором.

Как ожидается, на открытом обсуждении инициатор будет знакомить собственников с условиями реализации проекта, при этом инвестпроекты могут быть доработаны с учетом предложений собственников.

По итогам открытого обсуждения будет составляться протокол, который подписывается инициатором и всеми собственниками, а при отказе от подписания протокола составляется акт с указанием причин отказа. Протоколы планируют публиковать на сайтах хокимиятов.

Как ожидается, кенгаши будут принимать решение об изъятии исключительно после проведения открытого обсуждения, а также полной оценки выгод и издержек, а для реализации инвестпроектов потребуется и получение предварительного согласия собственников. Решения кенгашей об изъятии планируют публиковать на сайтах хокимиятов и в СМИ, их можно будет обжаловать в судебном порядке.

После принятия решений хокимияты и инвесторы будут проводить мероприятия по получению согласия собственников, а затем заключать с ними соглашения.

Собственник, подписавший соглашение, будет считаться давшим согласие на изъятие земельного участка и снос объекта недвижимого имущества. Это соглашение будет браться на учет в хокимиятах после его нотариального удостоверения.

Хокимияты, как ожидается, станут гарантами своевременного предоставления компенсаций в полном объеме. В случае несвоевременного и неполного предоставления компенсаций инициатором, компенсацию будут выделять именно они.

Компенсации будут подлежать:

рыночная стоимость объектов недвижимого имущества на изымаемом земельном участке;

издержки, связанные с переездом, в том числе временным наймом другого объекта недвижимого имущества;

упущенная выгода физических и юридических лиц;

иные издержки и убытки, предусмотренные законодательством либо соглашением.

Компенсация может предоставляться в виде:

денежных средств;

предоставления в собственность другого объекта недвижимого имущества;

земельного участка, право на который получено инициатором.

По соглашению сторон собственнику может быть предоставлено несколько видов компенсаций с учетом оценки объектов недвижимого имущества.

Компенсация, как ожидается, будет предоставляться в следующем порядке:

денежные средства перечисляются их банковский счет собственника;

в случае изъятия земельного участка, занятого многоквартирным домом или таунхаусом — предоставление собственнику квартиры в собственность другой квартиры в том же или в другом районе по согласованию сторон, общая площадь в которой превышает общую площадь в подлежащей сносу квартире. По желанию собственника квартира может быть предоставлена в многоквартирном доме, строящемся на изымаемом земельном участке, с оплатой за счет средств инвестора договора найма временного жилья;

в случае изъятия земельного участка, занятого нежилым объектом недвижимого имущества — предоставление собственнику другого нежилого объекта недвижимого имущества в том же или в другом районе по согласованию сторон, общая площадь которого не менее общей площади подлежащего сносу нежилого объекта недвижимого имущества.

в случае изъятия земельного участка, занятого индивидуальным жилым домом (в том числе недостроенным) — предоставление собственнику и постоянно фактически проживающим в данном доме лицам другого равноценного благоустроенного индивидуального жилого дома или квартиры.

При наличии письменного согласия (соглашения) не менее 75% собственников, и недостижении договоренности с оставшейся частью собственников инициатору планируют предоставить право обратиться в суд с иском о принудительном выкупе объектов недвижимого имущества по цене, «определенной в установленном порядке». В этом случае размер, сроки и вид возмещения убытков собственникам, не давшим соответствующего согласие, определятся в судебном порядке.

Оценка объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу, будет производиться оценочными организациями за счет средств инициатора до заключения соглашения. В случае несогласия с результатами оценки планируют проводить экспертизу достоверности отчета об оценке.

Решение о сносе зданий на изымаемом участке принимается только после предоставления компенсации всем собственникам, а также полного фактического освобождения ими помещений.

Все споры, возникающие между собственником и инициатором при недостижении договоренности, будут подлежать рассмотрению в суде. До вступления в силу решения суда изъятие земельного участка и снос допускаться не будут.

В завершении документа предлагается убытки физических и юридических лиц в результате вынесения незаконного административного акта госоргана или должностного лица возмещать за счет государства с последующим взысканием с виновного.

Обсудить документ можно до 6 октября.